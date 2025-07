Estamos a tiempo de revisar qué está pasando con nuestro querido Junior este primer semestre de 2011, ya es común que nuestro equipo caiga en estos baches feos, en forma continua y sostenida; y la pregunta es ¿por qué si lo tiene casi todo?, ¿será por el casi?, ¿cuál es ese casi?

Es cierto que está jugando tres torneos, pero tiene nómina competitiva para responder muy bien en todos, la familia Char hizo un esfuerzo económico para complacernos a todos los que amamos a este equipo; a propósito de la gran familia Char, aprovecho esta oportunidad para enviarle un mensaje a nuestro Alcalde: Alex, Adelita está orgullosa de ti, p’alante, mi hermanito.

Los grandes inversionistas del club siempre se han preocupado por armar un gran equipo, pero muchas veces los buenos jugadores que traen, aquí no lo demuestran se conforman con aparecer en la nómina de pago, mas no en la nómina titular; aparecen en los periódicos engalanando las páginas sociales, farándula, jurídicas y hasta crónica roja y no en las deportivas. Los jugadores pierden el enfoque, se sienten satisfechos aquí porque se les acabó la lloradera de que mi sueño es jugar en el Junior, mientras que en otros equipos les pagan menos, cuando les pagaban.

A estos jugadores y técnicos irresponsables les aclaro que Barranquilla es el mejor vividero del mundo, no la mejor para vividores o vivos, estos jugadores y técnicos en vez de trabajar para armar un dream team, arman un drink team y no es por ahí. Muchos jugadores en forma antiética se le paran al técnico, como premio sacan al técnico; deberían dejarles de pagar como castigo para que rectifiquen sus actos.

La parte administrativa también tiene que revisarse, si están haciendo las cosas en forma eficiente o en forma efectiva, les recuerdo que eficiencia es hacer las cosas correctamente, y la efectividad es hacer las cosas correctas; no estaría mal contratar un gerente de un equipo argentino a ver qué nos puede enseñar, si les paga a los jugadores por partido ganado, metas cumplidas, goles ganadores, resultados, etc. Porque a veces nuestros dirigentes toman decisiones que en vez de mejorar empeoran la situación, como los casos recurrentes de traer al zurdo López y Comesaña como solución, siendo ellos mismos parte del problema.

Considero que no se deben olvidar del jugador del patio, que sostengan un proceso continuo y les den oportunidad a nuestros valores con un seguimiento integral, pleno y competitivo.

Junior es el corazón de Barranquilla, me atrevo a decir que es más grande que el Carnaval, porque cuando juega nuestro equipo, los barranquilleros y junioristas del mundo entero están pendientes, y de acuerdo al resultado así es su estado de ánimo y motivación para el resto de la semana. Termino diciendo lo siguiente: los dueños del equipo, el Junior de Barranquilla y los barranquilleros merecemos respeto.

Wilson Trujillo Jiménez