Próximo a finalizar el año rural en el municipio de Remolino (Magdalena), estuve merodeando por el Hospital General de Barranquilla en busca de trabajo. Los colegas amigos que encontré, muy solícitos, me informaron que lo más seguro era que encontrara vacante como residente de anestesia, por lo poco apetecida. Para las demás especialidades había muchos aspirantes.

No estaba entre mis planes esta disciplina, nunca había pensado en ella. Desde la época de estudiante mi objetivo era la pediatría. Sin embargo, en fecha posterior volví al Hospital y me dirigí de inmediato a la Dirección. Me recibió muy amable el Dr. José Ignacio Casas (Director científico), quien después de explicarle las razones de mi visita, en forma tajante me ordena: “Sube a cirugía, te le presentas al Dr. Guillermo Ariza, jefe de los anestesiólogos; le informas que yo te mando, que tú eres el nuevo residente del servicio de anestesia. Quedé estupefacto.

Cuando me presento al Dr. Ariza, este arruga la cara y en tono displicente me dice: “Tengo primero que consultar con el Dr. Miche, Miguel Navarra, presidente de la Sociedad de Anestesiología, para aceptarte. Todo depende del visto bueno del Dr. Navarra. Quedé frío.

Retorno a la oficina del Señor Director y le comunico lo sucedido con el Doctor jefe de Anestesia. ¡Qué vaina! Exclamó algo molesto. Mañana a las 7:30 a.m. te espero en quirófanos y cuidado me fallas, me advirtió. “Aquí en este hospital el que manda soy yo”, agregó. Y no le fallé.

El 10 y 11 de febrero del año en curso se cumplieron 40 de este episodio. De mi ingreso al viejo ‘hospital de caridad’, como lo llamaban desde su fundación nuestros ancestros barranquilleros. El ‘Memorial Hospital’, le decíamos con cariño los jóvenes médicos de entonces. Ahora tiene el horroroso nombre de Caprecom. ¡Qué vaina! diría el Dr. Casas. Gajes de la politiquería, de los que han hecho de la salud un vil negocio.

