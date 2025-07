Un año electoral es tiempo propicio para referirse a ese variopinto enjambre de politicastros que se dispersan por todo el territorio de sus regiones con el único fin de bastardear los fines de la actuación política.

Como lo señala Alberto Salcedo Ramos, columnista de EL HERALDO, en su artículo del martes 8 de febrero pasado titulado “Pactos tácticos y cínicos”: “El político, a diferencia del bandido raso que procede por lo general de los márgenes abandonados, ha tenido oportunidades e incluso privilegios. Ha estudiado, ha ganado elecciones, ha ocupado altos cargos, ha disfrutado de prebendas espléndidas, ha contado con lujosos carros oficiales, ha sido favorecido con contratos de todo tipo, se ha beneficiado del poder”.

Los persuadidores de la actividad política trabajan incansablemente en sus mensajes para hacer que se cambien actitudes, y por ello, para los electores, es más fácil que los convenza una persona que ocupa una posición de poder o prestigio y le marchan aunque sus actitudes y conformidad indiquen sumisión o anuencia.

Otro método para persuadir a los electores es asustarlos y por ello, muchos se hicieron elegir gracias a alianzas non sanctas, llámense guerrilleros o paramilitares que para el caso, intimidaban a los electores. ¡Horror!

Otro aspecto es la influenciabilidad de los políticos que ejercen en los electores, sabemos que es más fácil persuadir a unas personas que a otras. Existe gente muy crédula, la cual, según sus necesidades les será más fácil que les penetre un mensaje. Si sus necesidades no están relacionadas con el mensaje, les dejará poca impresión. Pero si el mensaje se refiere a sus necesidades básicas insatisfechas y les hacen pensar que pueden satisfacerlas, los aceptará sin discernimiento alguno y los políticos lo saben, así sus razonamientos sean débiles. Lo otro es, el que una vez elegido, se sumirá en desordenadas cavilaciones por el cómo penetrar los círculos del poder. Es que el gran problema para él radica en que si no mejora su nivel de vida para vivir ostentosamente, lo señalarán sus amigos y familiares como un ignorante, un incapaz, un incompetente. He ahí la cuestión.

José Luis Olivella Viloria

c.c. 5.060.862 Pivijay (Magdalena)