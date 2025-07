Solamente ser considerado loco o demente por los incultos – que no comprenden las facultades de un niño sabio y de un hombre maduro– más sabio, que ser bueno y bondadoso, y muy paciente y perseverante con la vida, logró hasta el momento demostrar que partiendo de la inocencia como virtud descubrió periódicamente hablando algo de Colombia a través de EL HERALDO: corrupciones politiqueras y mafiosas que siempre han existido callada y misteriosamente en este lindo país donde la verdad es pecado.

Ganar dos o tres pesos es un sueldo para un periodista noble, no amarillista. Localmente muchos y todos han considerado a Matusalén, nombre de este periodista Atilio De La Cruz Beltrán, despreciado por los medios por su humildad de corazón, dador de bienes y único periodista en Colombia, aquí en Barranquilla, que gozando de una cultura dialéctica, aun en ‘Lectores escriben’, se enfrenta a la mafia cotidiana; quien a través de charlas educativas y sabias ha hecho comprender que con conciliaciones de pago a la prensa escrita ya los medios judiciales se someten a un proceso en que por ley de acercamientos muestran un deseo de cambiar los malos estamentos y hacer paz en la labor y en la sociedad, y dejar los malos hábitos que han creado en el país la politiquería y una guerra fría, señalado por el mundo como un pueblo que se ha entregado por impaciencia al trabajo o negocio del diablo: el narcotráfico.

Lo que quiero decir, es que la ley debe ser justa con Matusalén, que quiere seguir sirviendo, siempre y cuando el amarillismo colombiano descubra que el talento, que el verdadero talento periodístico, debe por amor a la patria demostrar que la verdad da consulta de paz a un pueblo, sin mentiras, sin engaños y sin plagios.

Lógicamente que para hablar de estos detalles, ha sido fácil descubrir que la Constitución colombiana es para demostrar que la verdadera democracia en Colombia debe ser por justicia de un Dios verdadero, muy católico, no para ostentar sino para compartir, demostrando que el dinero se acaba y el amor es eterno, si logramos con cultura comprender la sabiduría del corazón del hombre, que por ambición ha perdido el espíritu de Dios.

Esto es una reflexión, vuelvo a decir no soy Dios, se espera su venida, quizá soy un preventivo a lo que pueda ser una desgracia total en el país, si no cambiamos, hombres y mujeres, la mala conciencia por una conciencia de Dios, aun teniendo santos y no santos el pecado original.

Matusalén