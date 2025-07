Con un fuerte jalón en mi mano izquierda y un cipote grito: “Oye turco...HP...escribe sobre las plataformas”!, descargó sobre mi humanidad un conocidísimo protagonista del Carnaval la tremenda ira y frustración que sintió este hacedor de nuestras fiestas al experimentar en carne propia cómo una estrambótica plataforma, con su bulliciosa algarabía, opacaba e impedía que los integrantes de su numerosísima comparsa pudieran bailar al son de una tradicional papayera a la que casi se le hacía imposible interpretar un fandango de Carnaval.

Numerosas razones me esgrimió el enfurecido hombre de carnaval, creyendo que tendría que hacer una gran esfuerzo para convencerme de escribir sobre lo que para mí es evidente. Carajao, me decía, no hay derecho, el Carnaval se respeta!, ¡cómo así que esos manes sin ningún esfuerzo y sin mérito vienen a opacar con sus plataformas y con esa música estridente a los nuestros!! Eche, cuadro, ¡basta ya! Claro que sí, usted, que sí sabe y se la pasa todo el año en función del Carnaval, creando, puliendo, contactando y trabajando con toda la muchachada que la tira toda en todos los actos y presentaciones principales del Carnaval, tiene la razón.

No existe, por lo que he indagado con cientos de participantes de diversas agrupaciones tradicionales del Carnaval, ninguna justificación, aparte de las meramente económicas y de ‘lambonería’, para que en uno de los desfiles que representa la esencia misma de nuestras tradiciones más arraigadas, y que es la Batalla de Flores, vengan a participar actores y personajes de la farándula criolla y nacional, que nada tienen que aportar en materia cultural a nuestras fiestas, y que lo único que los acompaña es el afán de figurar para lograr mayores índices (ratings) a los programas de las principales cadenas televisivas del país.

Si las directivas y los responsable de organizar el Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, necesitan para su reconocimiento que vengan desde el interior del país actores y personajes de la farándula que son estrellas del momento, entonces no interpretan cabalmente la filosofía del mismo, y desde la entraña misma del magno evento se da la estocada final, para que, como lo expresaba hace unos días acertadamente un columnista de EL HERALDO, las personas encargadas de hacer seguimiento al mismo notifiquen ante la Unesco que el nuestro es un carnaval mendicante y no una expresión del más puro folclor y de nuestra manera de expresar ciertas costumbres que ya le pertenecen a la Humanidad y no a un puñado de oportunistas. Hago votos para que en lo que queda del año 2011 se medite y se excluyan las plataformas de la próxima Batalla de Flores, o bien se le asigne un espacio en la ciudad en donde estas no perturben a los grupos y comparsas que con tanto esmero y sacrificio quieren reafirmar ante propios y extraños la forma como nosotros en la Costa Caribe sentimos y vivimos la vida.

Alfredo Amín Prasca

