La organización para la cooperación y desarrollo económico ha promovido unas pruebas a nivel internacional denominadas Pisa.

Nosotros, Colombia, no podíamos estar ausentes en estas competencias, sin embargo, para estas pruebas la participación de Colombia y sus resultados fueron catastróficos. De 57 puestos nos faltaron 4 para llegar al último, o sea que nos fue muy mal.

En lectura, matemática y ciencias, muy mal. Lo anterior implica que se deben hacer, aplicar correctivos para determinar qué es lo que realmente se aprende en nuestro sistema educativo en la actualidad y qué es lo que se debe aprender.

Parece ser que dimos muestras de ser un pueblo no amante a la lectura, afloró una verdad inocultable; esto va para los alumnos de primaria, secundaria, universitaria, y profesionales. O sea que, a pesar de lo alcanzado, logros, en los últimos años, todavía nos hace falta invertir más en educación.

No podemos desconocer que ha habido reformas, cobertura, tecnología, infraestructuras, etc., que en parte han mejorado nuestro sistema educativo, pero que se ha descuidado reformas como: más permanencia y uso de la infraestructura de los colegios; hay que pensar en la intensidad horaria, en los contenidos; ¿será que por experiencia se pueda afirmar que con menos estudiantes en curso se trabaja mejor y se rinde más? ¿Qué resultados daría una formación de doce años y no once como ahora?, un bachillerato especializado para los que quieran seguir carreras profesionales, técnicas o tecnólogas, con una remuneración digna a los docentes, capacitación sin perturbar el calendario académico o jornadas; menos días sin trabajar e inclusión de materias acorde con la globalización.

Esta catástrofe que últimamente se ensañó en nuestro terruño no deja de ser un tropezón para la educación en nuestro Departamento; cuando las cosas han estado cambiando notablemente en relación a otros años; cuando por boca de padres de familia, alcaldes y otras autoridades educativas expresaban su satisfacción por la forma como está marchando nuestra educación, ahora, con este tropiezo no es que se desmiembre la estrategia con la que se consiguió dirigir la educación, ¡no!, pero sí es una legaña en el ocular.

Sin embargo, estamos seguros de que estos tropiezos no son óbice para seguir adelante; con las buenas intenciones que se tienen, con ese liderazgo y con ese sentido de pertenencia vamos a lograr seguir adelante. Aumentemos el nivel de exigencia en todos los niveles... y pa’lante.

Atentamente,

Tiberio César Ruiz Villa