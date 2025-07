Este año me tocó disfrutar las festividades del pre y carnaval, viendo por televisión y leyendo la completa información diaria de EL HERALDO. No puedo decir “quien lo vive es quien lo goza” sino “quien lo observa y lo lee también lo goza”, después que oiga o me deleite con música y baile me conformo, no he perdido mi alegría.

Quiero felicitar a la reina Marcela Dávila Márquez, una chica bella, alegre, espontánea, sencilla, querida y muy expresiva; se nota que el baile lo lleva en su cuerpo, digna hija de sus padres Moncho y Marcela, que fueron su mayor apoyo; sus vistosas polleras y los preciosos disfraces los lució con elegancia; es loable destacar la importancia que le dieron al Rey Momo, pendientes del llamativo vestuario que lució, resaltando sus raíces africanas.

Para Carla Celia todo mi respeto y admiración; dirigir la Fundación Carnaval requiere de mucho esfuerzo, amor por Barranquilla, sus fiestas y un gran sacrificio personal por sus largas horas de trabajo, pero siempre se le vio alegre y pendiente de todo. La coronación de la Reina fue un espectáculo para presentar en cualquier escenario del mundo; felicito a la coreógrafa Roxana Lignarolo y a todos los grupos de baile. Bien por Telecaribe, nuestro canal, por las transmisiones y sus presentadores.

Siempre habrá cosas por mejorar, este año fue muy bueno y original el Festival de música folclórica, pero ‘sugiero’ que para próximos años seleccionen los grupos, y así nuestros jóvenes y niños sepan del porro, merecumbé, gaitas, cumbias, paseos, chandé, fandangos, sea con orquestas, bandas y grupos, de paso se le rinde homenaje a nuestras glorias musicales como Pacho Galán, Lucho Bermúdez, José Barros, Carlos Martelo, Clímaco Sarmiento, Pedro Laza, Edmundo Arias, Pello Torres, Aníbal Velásquez, Alfredo Gutiérrez y otros; que no sigan permitiendo que en carnavales nos invadan otros ritmos, relegando nuestra música costeña.

Agradezco a Dianita Acosta, la dinámica directora del Instituto Distrital de Cultura, y a Nubia Flórez, del Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico, por su invitación a los talleres sobre el carnaval, y al que solo pude asistir a la ponencia inaugural con mi amigo catalán Joseph Fornés, director del Museo Etnológico de Barcelona: “Viejas fiestas para nuevas identidades”, igualmente de Livingston Crawford, Dany González y la folclorista Carmen Meléndez; todos muy interesantes.

Gracias, reina Marcela, rey Momo Jairo Cáceres, Reyes Infantiles y a Carla Celia por su entrega. ¡Que viva el Carnaval de Barranquilla!

Graciela Gómez de Rojas