Aunque a la adorable Gloria Valencia de Castaño la habíamos conocido personalmente por las invitaciones musicales a sus programas de televisión ‘Feliz cumpleaños amiguitos’ y ‘Correo cultural’, era mucho el tiempo que hacía no la veíamos.

Fuimos contratados hace unos dos años con el Conjunto Mundo Musical para festejar en su casa los 100 años de su mamá Mercedes Valencia, una señora que vimos muy saludable, que seguía de pie su vida al son de la música del Tolima, disfrutando sus bundes, guabinas, pasillos y bambucos. En la reunión, a Gloria Valencia de Castaño le entusiasmaron las cucharas de palo que tocábamos ese día, y pidió en ese instante que le indicáramos cómo podría aprender a manejarlas, cosa que se le facilitó por haber nacido en Ibagué, la Ciudad Musical de Colombia.

Su esposo, Álvaro Castaño Castillo, bogotano, un gran orientador y ojo clínico de Gloria, hace ya algún tiempo pasó del noveno piso de edad (y aspira a pasar de los 100). Acaba de cumplir 60 años de labores culturales dirigiendo la emisora HJCK “para la inmensa minoría”; ‘El mundo en Bogotá’, (con música de género blues, jazz, bosa nova, son cubano y conciertos clásicos). Ellos se encargaron de darle otro panorama a la intelectualidad bogotana, con esos generosos espacios de la radio y TV, que se apoderaron de la simpatía de todos los niños y adultos. Pero esto no se ha quedado allí porque casi en forma hereditaria los éxitos han pasado a sus hijos Pilar y Rodrigo, quienes han seguido por los mismos senderos.

Estuvimos haciendo muchos programas en la televisión de la capital, y muchos directores se ofuscaban cuando las cosas no salían bien, y se volvían regañones y gritones, pero jamás en los programas con Gloria les escuchamos escandalosas palabras ni maltratos.

Actualmente, no obstante las inevitables quejumbres de la longevidad, la vimos con su cara rozagante, bonita y con el azul de sus ojos que no se decoloraron en las 5 décadas de programas que dirigió. Pero hace poco supimos del reciente fallecimiento de su mamá Mercedes, que alcanzó los 103 años de edad. Casi no nos enteramos porque no quisieron divulgar este acontecimiento para que solo los familiares fueran sus verdaderos dolientes.

En la emisora HJCK se han destacado voces agradables como las del locutor samario Carlos Alberto Melo Salazar, voz que sabe explicar los conceptos de cuartetos, suites, oberturas, y pronunciar correctamente los compositores y maestros clásicos de esos grandes conciertos de esta emisora. Consuelo Cepeda, actual defensora del televidente, quien trabajó con los Castaño Valencia por espacio de 8 años, siempre quedó asombrada del talento y la forma tan espontánea como hacía Gloria Valencia los comentarios entendibles para toda clase de gente en los variados programas, con una autoridad hecha con respeto.

Lic. Rosni Portaccio Fontalvo – Docente Unicolmayor de Cundinamarca

fontalvo79@gmail.com