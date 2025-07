Aquí, en la tierra del sol, puedo contemplarte/me muestras tu magnificencia y tu esencia.

En lo más encumbrado, aquí estoy para amarte/En el silencio de la noche, sueño con tu anuencia.

Así... te serenas y me enseñas, que por muy turbulentas que sean las penas, /Se tornarán tranquilas y lisonjeras para mi alegría/Eres transparente, como cualquier manantial.

Fluyes con fortaleza y robustez /ágil y a raudales cruzas montañas y praderas.

Te apresuras a nutrirme, a deleitarme entre palmeras / Ven, calma mi sed, no te detengas, ven a enternecerme. /Ven, límpiame de mis errores, nutre mi cuerpo y energiza mi alma.

Para así proseguir mis pasos en el sendero trazado /Yo soy el que te piensa, el que te canta, el que te admira! /En el sur, en el sur, donde naces tú /Viajas sin fin a unir amores, a ungir con tu venia el mestizaje /Al norte, al norte a donde te diriges /Entregas tu energía y tu vida / Rebosante en turbulencia afirmas el trueque /Estás dispuesto a todo para vernos felices. En ti nací, crecí y en ti me desenvuelvo, /Me inclino con inmensa reverencia. Como Jesús en el Jordán, o como Juan en su aventura /Solo te pido, que me des toda tu tersura, toda tu energía /Como lo hace contigo el Creador todos los días... Oh, mi bello Ranchería..

Jorge Daza Barriga, M.d.

