Los genios de Caracol se pifiaron, son supremamente recargados o sus empleados de planeación son una partida de incompetentes. Tengo un par de preguntas.

Primero. Si Colombia claramente escogió destreza con animales como el arma para la final, ¿qué parte no entendió Caracol? ¿Para cargar cerdos engrasados de 80 libras se necesita destreza? ¿Qué sucedió aquí? ¿Le cambiaron la definición a destreza o la están confundiendo con torpeza? La verdad que la interpretación de Caracol retumba más como capacidad de fuerza bruta que de habilidad.

De la misma manera que no esperábamos privilegios para la Titi por ser mujer, esperábamos imparcialidad para decisiones afectando el otro lado. Por consiguiente encontramos intolerable la ventaja otorgada a Benjamín con esa decisión absurda. Especialmente, si añadimos que el deseo de los televidentes no solo fue burlado sino que desprestigió totalmente el programa.

Segundo. Teníamos entendido que la programación sería desarrollada en el Tolima. Y ahí viene mi otra pregunta, ¿por qué la final fue realizada en Bogotá, donde sin duda alguna la Titi estaría en una desventaja mayúscula? No se necesita ser un genio para entender que una persona que vive en ciudades al nivel del mar no se pueda desempeñar con la misma fortaleza y plenitud de sus facultades físicas a una altura 3 veces mayor a la que está acostumbrada. Deportistas profesionales necesitan largos periodos de adaptación para tolerar los efectos de la altura.

Quiero darle el beneficio de la duda a Caracol y pensar que simplemente fallaron en la planeación del programa; pero esto no es disculpa, si esta falla se debió a error humano, los responsables no merecen participar en este tipo de eventos y deberían ser despedidos de la programadora. ¡Ahora, si esta falla fue intencional debido a manipulaciones internas, qué vergüenza Caracol!

Soy cachaco de pura cepa, y como es natural halo por mi tierra, pero ver ganar a alguien de manera tan poco honrosa me da un mal sabor en la boca. Benjamín fue una pieza más en este juego malintencionado y no se le puede culpar, pero no hay duda que si las cartas se hubiesen jugado propiamente, el resultado final hubiese sido muy diferente.

Atentamente,

Camilo Rivero Noguera

