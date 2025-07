Conocimiento infinito

Es admirable lo mucho lo que el hombre ha logrado descubrir del Universo en dos campos de la ciencia: el relacionado con la materia y el relacionado con el hombre mismo. El primero, muy antiguo, el campo de la física que comenzó con la astronomía; el otro, es el de la sociología, relativamente nuevo, porque, tardíamente el hombre pensó en los derechos ajenos, entre otros, los de la mujer. La física y la sociología parecen ser el objetivo de la existencia de las otras asignaturas que integran el pénsum en la escuela o en la universidad; todas parecen orientadas al desarrollo de estos dos campos. Constatamos cómo la matemática y la química aparecieron aliados a la física, desde el momento en que la materia – impresionando los sentidos del hombre con sus dimensiones y sus propiedades – puso en acción su mente y sus manos, hasta llegar a la tecnología que hoy nos sorprende. Por su parte, la sociología encuentra aliados en el arte, la geografía, la filosofía, la anatomía o los idiomas para llevar a cabo su tarea integradora. Constatamos, sin embargo, lo poco que se ha profundizado acerca de otros seres, que aunque vivientes, como los humanos, han sido objeto de un estudio escaso y rutinario, en lo que a su alma se refiere. Ni siquiera el perro, amigo fiel del hombre, que cada día da mayores muestras de algo que rehusamos llamar inteligencia, ha merecido su interés para profundizar en su conocimiento y entender su idioma. Pensemos en los caballos, los elefantes y también en las fieras; pensemos en la tecnología de los pájaros al construir sus nidos; en la de las arañas y la de las laboriosas hormigas; seguramente que más de uno, vetándome la expresión tecnología, me exija hablar de instinto. Corrección simplista que menosprecia un fenómeno cuyo estudio se impone y que nos acercaría más a Dios. Se trata de un reto que nos demuestra lo mucho que nos falta por entender del universo en que vivimos, cuyas posibilidades de conocimiento son infinitas, como lo es Dios, origen del mismo, quien nos lo va concediendo a medida que detectamos necesidades y corregimos errores.

Carlos A. Hernández García

FRASE DISCUTIBLE

Miércoles de Ceniza

Considero que en este momento de mi vida no puedo darme el lujo de perder la oportunidad que se me ofrece para reafirmarme en mis creencias. Aclaro que aunque sean muchos los miércoles de ceniza que me ha tocado vivir, solo el último se convirtió en esa oportunidad que no se puede dejar escapar. Acuérdate que eres polvo y que en polvo te convertirás. Es la frase que desde tiempo inmemorial se nos repite a los cristianos, al empezar la Cuaresma.

Se trata de una frase discutible, por muchos motivos; yo diría que por atrofiante. Podría, muy bien, ser cambiada por otra, más de acuerdo con lo que significa entrar a un tiempo de penitencia. No es tarde para hacerlo, con ella se está recalcando en algo que considero de poca importancia para un cristiano, y esto, de acuerdo a las creencias propias de su religión. Para el cristiano, el don de la eternidad concedido al alma humana es más impactante que saber que su cuerpo termina revuelto con la tierra. No todo termina con la muerte. Esta debe constituir el momento de la liberación y del esplendor, correspondientes al tiempo, en que la oruga abandona su caparazón y se transforma en bella mariposa. Creo firmemente que el componente humano conocido como el alma goza del don de la eternidad. ¿Eternidad para qué? Para seguir eternamente al cordero o para arder sin consumirse en lo profundo del infierno; de todos modos, para su felicidad o para su desgracia. Profundizando:

Es una creencia que termina haciendo de Dios un ser justiciero y al mismo tiempo cruel. Otras religiones arreglan su problema admitiendo la reencarnación en diferentes seres que van mejorando o empeorando la existencia anterior, de acuerdo al modo como se haya vivido. De todos modos, lo cierto es que el hombre se opone a renunciar a la eternidad. En una u otra forma tengo fe en ella y siento su necesidad, porque da sentido a mi existencia y me permite trabajar y entregarme con amor y con esperanza a ese Dios justo y bueno que nos ama.

Carlos Alberti Van d´ Hernann

Plaza de San Nicolás, “Una bella postal”

Sería injusto y a la vez ilógico no aplaudir todas aquellas obras públicas que embellezcan cualquier ciudad de aquí o de allá, como la tradicional y legendaria Plaza de San Nicolás que ha sido recuperada y remodelada y como lo ha dicho el señor Alcalde es “una postal para exportar.” Eso es cierto, y nadie lo puede negar. Sus espacios construidos con gusto, ingeniería y estética incluyen una zona verde con bellas jardineras, bancas y árboles en proceso de crecimiento, unos pequeños cubículos metálicos, lujosos, bien diseñados y protegidos del sol y la lluvia por gigantescos techos que dan imponencia al lugar, (dicen que para vender flores artificiales y, ¿por qué no artesanías?). Un espacio amplio con capacidad para miles de personas que ocupa casi toda la plaza, y rodeando el entorno bellas y artísticas luminarias. En lo que a la Iglesia de san Nicolás se refiere, su fachada restaurada profesionalmente y embellecida con nuevos elementos y colores, la parte interna como naves, altares, pisos, techo y paredes en proceso de restauración sin terminar aún, pero lo que ya está hecho muestra un trabajo de alto nivel arquitectónico que utiliza la tecnología moderna, pero conservando sus primitivos estilos. Hace tres años, con aportes no solo del Gobierno sino también de la comunidad de los padres Agustinos se inició la restauración de esta que fue la primera iglesia construida en la ciudad, pero estando ya en marzo del 2011 permanece cerrada; el Ministerio de la Cultura no ha girado las partidas prometidas y suficientes para esta obra, lo que en la actualidad se adelante es por cuenta y riesgo de la comunidad Agustiniana, por esa razón el retraso que presenta cuando ha debido ser la primer obra entregada, porque para el caso que nos ocupa el verdadero patrimonio artístico y cultural de la Humanidad es precisamente el imponente templo que engalana la plaza, y sin este monumento religioso la plaza de San Nicolás no tendría razón de ser.

Cuando se construye un parque o una plaza esta deberá tener un atractivo no solo visual sino de utilidad pública, para la diversión, el descanso, la integración familiar y el deporte. Me pregunto, ¿cuál de estos atractivos tiene nuestra nueva Plaza de san Nicolás? simplemente “una bella postal”.

Pienso que en el diseño inicial de esta remodelación se ha debido tener en cuenta, por razones de nuestro clima, muchos árboles dentro de la plaza y a sus alrededores una serie de locales bien diseñados, sin perder su arquitectura antigua y en donde podrían funcionar cafeterías y restaurantes de primera categoría con dulzuras, bebidas, y comidas típicas de todas las regiones del país, y algunas tiendas para exhibir y vender artesanías, esto sin dejar a un lado los famosos almacenes del comercio organizado de telas y artículos hogareños que ya existen, y que por años han dado y seguirán dando vida comercial al sector. Solo así habría atractivos y motivos suficientes para que familias barranquilleras y turistas de todo el mundo lleguen al lugar continuamente para almorzar allí debajo de artísticas sombrillas, compartir en familia, visitar los almacenes, comprar artesanías, y pasar una mañana o tarde agradable.

Por el momento, tal como vemos la plaza ya terminada no existe siquiera un pequeño quiosco en donde los visitantes puedan tomarse un refresco, tampoco un lugar donde pueda resguardarse del sol y la lluvia, lo que indica que será un lugar simplemente para mirarlo unos minutos y regresar a casa.

Pero como el diseño ya no se cambiará, lo hecho, hecho está, no queda otra alternativa que aplaudir porque hubo buenas intenciones, el dinero se invirtió y el espacio se recuperó. Hay que esperar que esta elegante plaza al no tener lo que yo en este escrito sueño, al menos ya se tenga listo un grupo de profesionales que programen para los festivos y dominicales espectáculos y actividades que promuevan la cultura, la recreación, el deporte y la sana convivencia entre los ciudadanos.

Julio Aníbal Giraldo

C.C. 8.239.850