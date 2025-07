En días recientes tuve necesidad de cambiar la batería del teléfono inalámbrico porque comenzó a presentar fallas por falta de energía eléctrica. Las baterías que usan estos teléfonos son recargables y con el tiempo van perdiendo la capacidad de retener la carga. Al hacer el cambio, me quedé con la batería usada en la mano sin saber qué hacer. Es práctica común que tiremos todo desecho a la basura, pero en este caso no lo hice ya que vino a mi memoria lo poco que he leído sobre los materiales utilizados en la elaboración de las baterías. Hasta el momento la tengo guardada porque no sé dónde llevarla o entregarla, a pasar de haber indagado con funcionarios relacionados con aspectos ambientales del Departamento sobre la disposición de estos materiales.

Esta situación me ha llevado a reflexionar que solo en Barranquilla deben existir unos dos millones de teléfonos celulares, teniendo en cuenta la población para el 2011 calculada por el Dane. Pero este cálculo se queda corto debido a las frecuentes adquisiciones de nuevos celulares por actualización tecnológica y daño, de modo que resulta difícil saber con exactitud cuántos celulares existen actualmente en la ciudad. El aumento debe ser en forma exponencial. Deduzco que en unos tres años tendremos dos millones de baterías recargables que serán desechadas por inservibles o porque los celulares son obsoletos. Pero esto es solo la punta del iceberg, ya que utilizamos muchos aparatos que funcionan con pilas, tales como cámaras fotográficas, computadores, juguetes, radios, etc.

El problema radica en los elementos de que están hechas las pilas, son metales pesados y sustancias tóxicas que contaminan el medio ambiente, constituyendo un grave riesgo para la salud. Entre estos se encuentran el cinc, dióxido de manganeso, cloruro de amonio, hidróxido de potasio, ácido sulfúrico, pero los más contaminantes son el plomo, el mercurio, el litio y el cadmio, que contaminan el agua y la cadena alimenticia.

Quizás no hemos prestado suficiente atención por ser una problemática de mediano y largo plazo, pero la situación, a mi parecer, no deja de ser preocupante. No digo que renunciemos a las comodidades que nos ofrece la vida moderna, pero debemos realizar acciones que contrarresten los efectos adversos de todos estos aparatos eléctricos. Que nuestros hijos no digan mañana que fuimos indiferentes y les dejamos un medio ambiente más contaminado del que recibimos.

Estamos a tiempo de que las autoridades ambientales establezcan los mecanismos y procedimientos para la disposición adecuada de los desechos contaminantes. En buena hora se estableció en el departamento del Atlántico, corregimiento de Juan Mina, el Parque Tecnológico Ambiental, donde se pueden procesar los residuos peligrosos y posteriormente disponerlos en celdas de seguridad que impidan la contaminación del suelo, agua, fauna y flora. Un sistema práctico para la recolección de las baterías sería establecer puntos de acopio en estaciones de servicio, almacenes de cadena, instituciones públicas y privadas, y realizar las campañas de divulgación necesarias para que el público se informe de dicho procedimiento. Si esto se hace, Barranquilla y las localidades del Departamento serán pioneros en Colombia del tratamiento y disposición de los desechos de la tecnología de la información y demás artefactos eléctricos.

Rafael Esquivel Di Filippo

C.c. 9.128.280

resquivel24@yahoo.es