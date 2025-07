Recibí un correo en el que me transcriben el discurso que hace 40 años pronunció el célebre Mario Moreno, Cantinflas, ante la ONU, en su papel de embajador de un país imaginario. Me impresionó lo vigente que está.

Les transcribo algunos apartes del mismo:

“El hombre científicamente e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. No estoy de acuerdo con los procedimientos utilizados por las diferentes tendencias, repito procedimientos, no las ideas ni las doctrinas, toda idea es respetable así sea idiota o ideota. Toda idea es respetable”.

“¿Para qué queremos automóviles, si todavía andamos descalzos, para qué queremos refrigeradores, si no tenemos alimentos para meter dentro de ellos; para qué queremos tanques y armas, si no tenemos escuelas suficientes para nuestros hijos?”. “Ayúdennos a los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares, ayúdennos pagando un precio justo y más equitativo por nuestra materia prima, ayúdennos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en ciencia, en técnica, pero no para fabricar bombas sino para acabar con el hambre y la miseria. Ayúdennos respetando nuestras costumbres, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como pequeños y débiles que somos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad, pero dejen de tratarnos como simples peones de ajedrez en un tablero de la política internacional.”

“Reconózcannos como seres humanos que sentimos, sufrimos, lloramos, no solamente como clientes o ratones de laboratorio. Si no fuéramos tan ciegos, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las palabras que hace 2.000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac, sin condecoraciones: “Amaos los unos a los otros”, pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos, y ¿qué han hecho?, ¿qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. He dicho”.

Está ‘revigente’ y real.

Magda Correa de Andreis

Macode38@hotmail.com