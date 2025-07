En los carnavales de 1969 se organiza por primera vez en la ciudad el llamado festival de orquesta la soberana de este entonces fue la señorita LUZ ELENA RESTREPO señorita Colombia 1967, información del conocido hombre de radio DON ALVARO RUIZ HERNADES este espectáculo tuvo la presencia de pocas agrupaciones extranjeras al comienzo de esta de la cuales brillaron BILLOS, LOS BLANCOS Y LOS MELODICOS de los nuestros.

PACHO GALAN, HERMANOS MARTELOS Y CORRALEROS DE MAJAGUAL. Que le competían con altura a esas que tenían una alta aceptación en nuestro terruño.

La consigna de todas era ganar el llamado CONGO DE ORO no existía el tal fuera de concurso, este certamen tomo tanta acogida que había que tener cuidado con los veredictos, contó BILLOS que se ausento largo tiempo de esta fiesta por un absurdo fallo que le negó el primer lugar (que talito), presencia de muchas agrupaciones de alto turmequé se hacían presente en esta lid, en uno de esos certamen año 73 el pueblo vibro de felicidad cuando uno nuestro llamado EL AFRO COMBO gano tan anhelado trofeo con un tema de su propiedad en salsa llamado ( EL HUEVO) interpretados solamente con alta calidad al publico que solo escuchaba para luego aplaudir estruendosamente.

Hoy todo ha cambiado pocas agrupaciones conocidas manejando todas el mismo estilo en la tarima no interpreta nada quieren que el publico vocalicen las canciones y lo mas harto una preguntadora que donde están las mujeres y pidiendo una tal bulla.

Además lo mas curioso no tiene tema pegados y los pocos que si no trascienden muchos con todo eso tiene la osadía no competir por ese importante trofeo.

Me pregunto ¿será que los premios grammy tendrá ese mismo concepto de los competidores?

Se salvan de esto JUAN CORONEL, EL GRAN COMBO Y EL GRAN RICHY REY interpretando sus temas tal y cual están gravados y eso es todo por hoy hasta la próxima con otro tema.

