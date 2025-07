Cuando fui a sacar la cédula de ciudadanía, el señor que me identificaba dijo que mi piel era morena. Yo insistí en reclamar que yo era blanco. Total, me quedó registrada en la cédula como moreno.

Hay un tal moreno, de apellido Moreno, que de mí no tiene nada. El domingo anterior pasó algo que me indignó, al observar un jugador que miserablemente pateó a una lechuza dentro de la cancha, con la ira de su impotencia como jugador de fútbol. Esto no tiene perdón de Dios. ¡Qué salvajada!

La lechuza es el símbolo de la buena suerte. Es el ave más hermosa que surca los cielos.

¿Será que ese tipejo llamado Moreno nació sin corazón ni educación?

Que no se vuelva a repetir esta escena, casi dantesca. Hay no solamente que amar al prójimo sino también a los animales, especialmente a las lechuzas, por lo de la suerte. Dios hizo justicia, con la victoria del Junior.

¡Qué Dios los siga bendiciendo!

Fabio Hernández Núñez

C.C. No.7.443.280. Barranquilla.