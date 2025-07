Cuanto más ardiente es el sol, más amigable es el raspa’o, y en efecto, cuando se acabó el deleite del mismo, me quedó el vaso desechable en la mano: perdida la funcionalidad del vaso, convertido al instante en basura.

¿Qué hacer? No tirarlo al pavimento fue una fuerte opción, es más, me agaché y recogí dos bolsas plásticas tiradas; fíjate tú que fui capaz de hacer ese pequeño esfuerzo y, pásmate, no perdí absolutamente nada. Como no encontré recipiente para basura en el trayecto, llevé los desechos hasta la casa y los agregué a los que ya se habían acumulado en el diario vivir hogareño.

¿Que tú no recoges nada del suelo porque de eso tú nada tiraste? Ok, te lo acepto, pero debes saber que ayudas mucho simplemente no tirando por doquier la basura que generas.

Nosotros, nuestra casa y la ciudad con óptimas condiciones de limpieza somos fuentes de buenas energías para afrontar la vida. ‘Porfa’, haz ese pequeño esfuerzo, que no todo depende de los demás: disfrutemos una Barranquilla limpia.

Pablo Vásquez Salas

