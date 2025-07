Los andenes de las ciudades, señor Director, deben ser lisos –mas no resbalosos–, libres de escalones y de pendientes fuertes, de tal manera que puedan ser transitados por un discapacitado, por un anciano, por una mujer preñada y por un niño. En Barranquilla, tal vez, los únicos andenes que cumplen estas especificaciones son los construidos en la Urbanización Villa Carolina, al noroccidente de la capital del Atlántico. Los 30 kilómetros de andenes del Transmetro no cumplen las especificaciones. Lástima. Ahora, de ñapa, la Empresa de Teléfonos Telefónica S. A., con la explicación absurda de que es para que no le roben sus cables subterráneos, viene colocándoles a las tapas de sus cajas de inspección una sobrecapa de concreto que va desde los diez centímetros de alto hasta los cincuenta centímetros sobre el nivel de los andenes de la urbe, dificultando el tránsito libre y seguro de las personas ya mencionadas, como de cualquier peatón.

Intervenga Ud., señor Director, con sus buenos oficios, para que ya sea por una gestión suya ante la Gerencia de la mencionada entidad o mediante solicitud suya a la entidad gubernativa distrital para que se subsane semejante entuerto. La ciudad se lo sabrá agradecer.