Son muchos los factores de riesgo que se dan en los carnavales para que se presenten las intoxicaciones. Desde luego, que la más frecuente es con bebidas alcohólicas, ya que en esta fiesta se hace casi indispensable el uso y abuso de estas bebidas, que nos puede llevar a perder el control de nuestras facultades, llevando a que se produzcan delitos contra las personas, contra el pudor, escándalos, desobediencia y diversos tipos de infracciones.

Por ello se incrementan los accidentes de tránsito o de circulación, el homicidio, las riñas callejeras, los conflictos conyugales, el suicidio, los delitos contra el pudor, etc., consecuencias que las podríamos evitar si cuando nos estemos divirtiendo ingiriendo bebidas alcohólicas, las consumiéramos en forma moderada y prudente, aprovechando sus efectos sobre las emociones, pero que no llegue a hacernos perder el autocontrol, alteración en la conducta y cometer imprudencias.

Pero, unido al consumo de bebidas alcohólicas, es frecuente que también consumamos bebidas adulteradas, fenómeno muy frecuente en esta época, de difícil prevención y control. La adulteración se puede realizar de diferentes formas y con diferentes sustancias, todas son peligrosas; pero la forma y la sustancia más peligrosa es la adulteración con alcohol metílico o metanol, lo cual trae graves riesgos para la salud, que además de dañarnos la fiesta puede causarnos graves secuelas como dejarlo ciego para todo el resto de la vida. Por ello debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones: la primera, y la más importante, es con la compra del licor, lo cual debemos hacerlo en establecimientos conocidos y confiables. Además, hasta donde sea posible, que tenga su respectivo registro sanitario, ya que los licores que se venden sin control sanitario son un riesgo potencial de ser adulterados.

Antes de abrir la botella deben revisarse las bandas de seguridad, así como el sistema de cierre de las botellas, y si se observa alguna inconsistencia, debe rechazarla. Bajo ninguna circunstancia deben consumirse licores previamente abiertos. Usted o sus acompañantes deben destaparlos. En cuanto al líquido, este debe conservar el color característico, sin turbiedades.

Igualmente, antes de ingerirlo debe percatarse de que tenga su olor característico, y si este presenta un olor diferente al acostumbrado no debe ingerirse. Bajo ninguna circunstancia le reciba tragos a personas desconocidas, ya que estos pueden contener escopolamina, y puede ser víctima de atraco.

Para esta época es habitual el consumo de alimentos fuera del hogar, se incrementa la demanda de alimentos preparados, proliferan sitios inadecuados de producción y consumo que no reúnen condiciones sanitarias requeridas. Muchas de las personas empleadas para esta labor no cuentan con la preparación apropiada, no tienen adecuados hábitos de higiene personal y tienen deficientes prácticas en la manipulación de alimentos; por ello, la intoxicación con alimentos contaminados con bacterias es otra causa frecuente, la cual debemos sospechar cuando los síntomas aparecen en dos o más personas que han consumido los mismos productos. Habitualmente, la sintomatología está caracterizada por un cuadro digestivo (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal).

También podemos señalar los tintes capilares, que son productos que dan lugar a modificaciones del color del cabello, y de los cuales hay de diferentes tipos: los tintes vegetales, obtenidos de plantas, que son pocos tóxicos; los que contienen pigmentos metálicos y los sintéticos, que en su composición contienen derivados de la anilina que, aplicados en forma inapropiada, pueden resultar tóxicos.

También está de moda decolorarse el cabello. El compuesto más utilizado para ello es el agua oxigenada (peróxido de nitrógeno). El contacto con los ojos puede producir irritación de la conjuntiva, lagrimeo intenso y fotofobia (fobia a la luz). La inhalación de sus vapores puede irritar las vías respiratorias.

Como se puede deducir, estas sustancias que usamos para celebrar estas festividades, y que parecerían

inofensivas, si abusamos de ellas o las usamos en forma inapropiadas, nos pueden causar algún daño y dañarnos los carnavales.

Por ello, no debemos reemplazar el antifaz, la peluca, la cachucha, los gorros y el sombrero por todos estos tintes y decolorantes.

A fin de cuentas, debemos cumplir estrictamente con las órdenes impartidas por el dios Momo de darles rienda suelta a la alegría, al gozo y a la diversión, es decir, desinhibirnos y olvidar los problemas, que como lo dice Joselito Carnaval, aunque la muerte sea dolorosa “hay que gozar hasta cuando el cuerpo aguante”, porque, “quien lo vive es quien lo goza”.

Agustín Guerrero Salcedo

Médico - Toxicólogo - Salubrista Ocupacional