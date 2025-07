Diomedes Díaz no solo es un cantante excelente, un compositor excepcional. Posee un don especial para manejar la filosofía campirana, tanto en la cotidianidad de su vida, como en las letras de sus canciones. Me dejó cavilando después de verlo contestar la pregunta del que lo entrevistaba, en un portal en España. –Cuando dicen que usted es el ‘papá de los pollitos’, ¿a qué pollitos se refieren, quiénes son? Al mismo tiempo que se manoseaba los brazos y el cuello, como si tuviera el cuerpo lleno de pispirispis, el Cacique de La Junta le respondió con nombres propios: Jorge Celedón, Pipe Peláez, Silvestre, en fin, todos los actuales. Pero se quedó corto Diomedes cuando dijo que no tienen peso. Y ‘metaforeando’ un poco, porque él es muy bueno para eso, remató diciendo que si sopla un vientecito por ahí, se los lleva de tajo, porque no tienen la envergadura de un Diomedes Díaz, de un Poncho Zuleta. Y fue aún más lejos: –Mírenme a la cara..., les decía a la vez que acercaba su rostro a la cámara– ...si viene un vientecito por ahí, se los lleva porque no están grabando para enriquecer el folclor, sino pa’ gana plata, pa’ hace negocio.

Y repito que El Cacique se quedó corto, porque no mencionó lo que se debe hacer para evitarlo. Los cantantes actuales están recurriendo al facilismo, a lo desechable, a creerse que son los pollitos que más pían. Le damos la razón a Diomedes, porque es muy probable que cualquier brisita se los lleve como vaso de icopor. Y esto no es cuestión de buscar diferencias entre el vallenato lírico y el vallenato tradicional, sino cuestión de cuidarlos, fortalecerlos y resaltar lo poco que nos queda de nuestro folclor. Ya bastante hemos perdido tratando de exhumar los cadáveres insepultos de la puya, el son, el porro, el merecumbé, el fandango y la cantidad de ritmos afroamericanos que ningún país sobre este planeta tiene.

En el segundo paralelo, entre Diomedes Díaz y Jorge Celedón, las consecuencias y los resultados son los mismos. Los dos estilos ya están dando muestras de flaqueza. Diomedes, Poncho y Jorge Oñate se encuentran en un segundo plano. Silvio Brito, al parecer terminará reverenciando la frase de una de sus canciones más sonadas: “Pa’ no mortificarme, ni a escuchar la radio yo me atrevo”. En conclusión, estos grandes intérpretes del vallenato tradicional se están quedando atrás, y las canciones de los alumnos de Diomedes son flor de un día. Entonces, ¿qué hay qué hacer? Los que están al frente del Festival Vallenato deben entender que también están en vaina, que también cuando los agarre una brisita, se los lleva. Por tal razón, deberían incluir la categoría del vallenato lírico y así hermanarlo con el tradicional para que ganen fuerza juntos, porque pueden terminar como Caín y Abel: uno va a terminar matando al otro. Señores del Festival Vallenato, ¡fusiónenlos! Si las grandes empresas transnacionales se fusionan para consolidarse y mantenerse en el mercado, ¡fusiónenlos!, juntos pueden llegar a un mejor nivel y mantenerse. Las condiciones están dadas. ¿Qué tal si siguen grabando juntos los tradicionales con los líricos? ¿Qué tal si sueltan el Festival Vallenato como cuando sueltan un toro en una tarde taurina? ¿Por qué nada más en Valledupar? ¿Por qué no lo llevamos a unas vacaciones por Cartagena, Bogota y el resto del país? ¿Por qué no lo llevamos a algunos países de habla hispana?, así podríamos ostentar con verdadero orgullo del Festival Internacional de la Leyenda Vallenata, a ver si así la brisita de Diomedes pierde su categoría, como pasa con los huracanes.

