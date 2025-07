A finales de diciembre, entre el Distrito y el Departamento del Atlántico hubo discrepancia por la creación de los Fondos de Seguridad Municipal (Ley 1421 de 2010) específicamente por los recursos.

El pasado lunes se publicó el Decreto 399/11 que los reglamentó funcionalmente con autonomía de cada entidad territorial. Los recursos recaudados van a los fondos del ente territorial en donde se captan y no puede haber doble gravamen, concepto que no admite teorizaciones.

Los planes y acciones de Seguridad Ciudadana que ejecuta la Fuerza Pública y los de Convivencia Ciudadana, que lideran alcaldes y gobernadores dentro de un plan coherente con las políticas nacionales ahora con la inyección de nuevos y más recursos, propician el escenario para avanzar sobre el tema. Nadie duda que en materia de seguridad el esfuerzo y la mano firme deben ser constantes, y para la convivencia prima el esfuerzo de todos: gobernantes, gobernados, ricos, pobres, estudiantes, docentes, padres, hijos, empleados,obreros.

Es frecuente la intolerancia generalizada en la ciudad que deja al descubierto la necesidad de insistir en la convivencia. Recientemente un adolescente y un concejal protagonizaron el clásico enfrentamiento de convivencia versus intolerancia. Después, una decisión administrativa para un colegio motiva el enfrentamiento de jóvenes con la fuerza pública, que deviene en la destrucción del claustro estudiantil. En ambos ejemplos y como siempre, cada quien culpa al otro y se generan posiciones públicas sobre los hechos.

Intolerancia, cuando un personaje electo reacciona agresivo por la provocación y mofa que le hacen unos muchachos. Falta de convivencia, cuando se irrespeta a una persona cualquiera que sea, a sabiendas que encontrará el apoyo hogareño, el mismo que debe inculcar fundamentos y es el primer responsable, en alguna medida. Y así se genera el diario enfrentamiento convivencia- intolerancia, y muchas veces desemboca en conflictos que pueden llegar al delito.

Falta de convivencia e intolerancia la de los docentes que, al parecer, indujeron un enfrentamiento que despedazó la instalación educativa donde laboran, cuando su “deber ser” es inducir a la convivencia, el respeto, la tolerancia, ausentes totalmente en el comportamiento de unos muchachos que no dimensionaron su agresividad.

Han cambiado tantas cosas y se avanza en todas las áreas del conocimiento, la tecnología, las ciencias, pero persisten quienes protestan con acciones irracionales, bárbaras, que causa daño generalizado, aun sin interés en el motivo del conflicto.

Si avanzamos en convivencia, mejoramos la tolerancia, entendemos el significado del respeto, se cambian los métodos de protesta por acciones efectivas y no destructivas y los paros que afectan a quienes no deberían sufrirlo, no será lo primero, porque convivencia es concertación, entendimiento, razón. Por eso, el trabajo para crecer en convivencia está a cargo de los padres, profesores, ciudadanos en general, conductores, transeúntes, comunicadores y por último, para coadyuvar acciones que estos requieran, en las instancias del Gobierno.

Juan Altamar Santodomingo

J_altamars1@hotmail.com