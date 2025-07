Para mí empezaba con las fiestas de la Candelaria en Cartagena el 2, subir el Cerro de La Popa, asistir a la misa, comer caña de azúcar y bajar por los ‘caminos tramposos’ de jovencita, luego prepararme para el baile en el Club Popa, amenizado por la orquesta A# 1; también eran los días en que se entraba al nuevo año escolar.

Ya viviendo en Barranquilla todo era alegría en el pre y los carnavales, los bailes de niños en las tardes y por las noches con amigos y vecinos; recuerdo la Batalla de Flores, las cumbiambas, grupos de millo, los disfraces, las carrozas que eran sencillas pero hermosas y llenas de flores naturales, serpentinas y confeti.

Añoro los carnavales con las orquestas de El Salvador: Lito Barrientos, Alfredo Mojica y Carlos Quintanilla; nunca he dejado de hablar de ellas para que en la historia musical de la ciudad no olviden que antes de que las orquestas venezolanas estuvieran, esas big band salvadoreñas permanecían 4 meses; a los investigadores musicales, que siempre destacaré el mérito de esos músicos que aprendían a interpretar nuestra vernácula, en especial sus ritmos, como se dedicó Marfil, que no lo hicieron los venezolanos ni los cubanos.

La coronación de la Reina era en el Paseo de Bolívar, donde tocaban muchas orquestas y se disfrutaba sin diferencias de clase social; las capitanas de los clubes Country, Alemán, Italiano, Barranquilla, Unión Española y Campestre con sus comitivas compartían las fiestas, y las orquestas salvadoreñas actuaban cada semana en distintos barrios populares.

Este mes es especial porque mi vida cambió al conocer a Marfil días antes del carnaval (el 21), ese músico peruano que llegó de El Salvador y se quedó para siempre; pude gozar con mis padres, que fueron muy alegres, y por designios de Dios partieron este mes, mi madre el 26, muy joven, y mi padre, el 5, hace poco; igual mi amiga de infancia Lolita Burbano, el 8, que compartimos estas fiestas y ahora dejó de existir el 10; mi amigo de juventud Víctor Díaz Peris, con quien disfruté junto a Marfil muchas rumbas, pero seguirá en mi corazón con alegría.

Aclaración: Del escrito anterior ‘La Gran Vía’, en mi familia éramos 10 y el chotis “Madrid” salió incompleto.

Graciela Gómez de Rojas