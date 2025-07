Sentado, tranquilo, ‘insospecho’, lejos de imaginar en lo mas mínimo lo que vendría en el siguiente titular de noticias Caracol. De repente, apareció su imagen, con sus barbas de gladiador. Detrás de sus espejuelos, sus ojos tipo exportación, que parecían haber succionado el reflejo azul del mar Caribe que tanto lo emocionaba. Salté de mi asiento, quise ripostar con un regaño la imagen serena de Mábel Lara anunciando su muerte, a la vez que buscaba una explicación conectándome un gancho de derecha en mi mano izquierda, al mejor estilo de El Flecha. Fue como un tic nervioso, me desconecté mentalmente del noticiero y regresé al espaldar de mi asiento con la cabeza desgonzada, hacia atrás. Por un buen rato me quedé en estado catatónico, mirando al techo, casi que al cielo.

Pude haberme dicho: Erda, Viejo Deivi, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?

Era nuestro estandarte, nuestro benefactor, el que sacaba lo cara por los costeños ante los cachacos, ante los primermundistas. Lo hacía con una nobleza de grueso calibre.

En una conversación telefónica desde los EU, donde resido, salió a relucir un breve comentario sobre la reacción de Samuel Viñas al momento de matar a su esposa.

–Eso fue una corronchada, –le dije yo–. Y con una enorme serenidad me contestó:

–Nombe, qué va… los corronchos son buenos, no le hacen daño a nadie.

Duele su partida porque fue un verdadero defensor de nuestros derechos caribeños, verdadero embajador de nuestra Costa, le apuntó únicamente a eso con su trabajo.

Con su literatura discográfica nos demostró una gran capacidad para sentirse y hablar más barranquillero que los barranquilleros.

Muy decentemente, se rebuscaba la oportunidad para mamarle gallo a cualquiera. Yo fui tal vez su víctima más preciada:

Allá por el año 1984 residía yo en Ciudad de México, donde tuve la fortuna de poner el primer restaurante de comida colombiana en el país Azteca. En el sonido ambiental del restaurante se escuchaba el acento agradable y muy barranquillero de su voz narrando Las incidencias del partido de la vida.

Dos señores muy serios me llamaron a su mesa y uno de ellos me preguntó que si yo era el dueño del restaurante, a lo que respondí afirmativamente. –Eche, ¿y tú de dónde eres?, me volvió a preguntar. –De Barranquilla, le dije. Y ahí mismo sacó a relucir su casta defensora de los derechos del costeño. –Nojoda, tú eres un caso atípico, me respondió, porque siempre cuando encontramos un restaurante colombiano en el extranjero, es de antioqueños.

En ese momento, mi orgullo costeño se hizo efervescente, como el Alka Seltzer, y se me ocurrió presumirle que el restaurante era frecuentado por grandes personajes de nuestra cultura, entre ellos García Márquez.

–¿Entonces Gabo es tu amigo? –me preguntó sorprendido. –Claro, le dije.

–Entonces, me repitió, tú debes conocer a David Sánchez Juliao. –Por supuesto, le contesté. –¿Y es tu amigo también? Claro, le respondí. De inmediato se paró y me dijo: –Eche, yo soy David Sánchez Juliao, y yo a ti no te conozco, cuadro. Incliné mi cabeza tratando de ocultar la vergüenza; sin sospechar que se había puesto de pie para darme un abrazo y decirme al oído: –Nojoda, usté está jodido, cuadro; se dejó mamar gallo.

Dicen que la mentira no trae nada bueno, pero esta me dio un gran amigo, al que le había perdido el rastro por un tiempo y para infortunio de él y mío lo había rescatado apenas hace un año, cuando le pedí que me escribiera el prólogo de un libro de cuentos que estoy por publicar.

En esa ocasión me había manifestado que quería venir a California para que le diera un tour por las playas de Malibú que tanto le gustaban, y se encontraba en estos momentos planeando el viaje. Por eso aún permanezco, no sé hasta cuándo, inmerso en una marabunta de sentimientos, que solo me llevan a tratar de asimilar su partida, a regañar a la muerte y reprenderla porque tan vieja que es, y parece que no sabe cuándo llevarse a quién, ni en qué momento. No me queda otra que recurrir al arsenal de las armas mentales que posee García Márquez para defenderse de la impotencia y la frustración: “Tengo que aprender a soportar el dolor de tener que perder a mis amigos”.

Chao, Viejo Deivinson, que el Señor te tenga en su mejor lugar.

Beto Cross

www.betocross.com

beto75@aol.com