Hace algunos días recibí la edición del domingo a las 4:00 a.m., como siempre me ha llegado este periódico; al abrirlo y en la primera página había una noticia destacadísima que resaltaba diciendo que el Museo Romántico había sido embargado por el Municipio por falta de pago. Yo sé, por experiencia propia y con base en la Constitución, que toda cuenta vencida o atrasada se puede cobrar judicialmente y embargar todos los bienes que tenga a su cargo o a su favor cualquier empresa, sea particular, gubernamental, oficial o personal.

Francamente le digo que esta noticia me cayó muy triste, es decir, como dice la canción de Vives, recibí un corrientazo más grande que la gota fría.

Esta empresa cívica está acertadamente dirigida por ese gran hombre llamado Alfredo De la Espriella, que todo lo hace sin interés ninguno ni particular, pensando siempre en el bienestar de los barranquilleros y todas las personas foráneas que visitan nuestra urbe. Si en esta ciudad hubiese personas como él y como Elías Chegwin, que en paz descanse, otra cosa cantaría el gallo.

Yo sé que el doctor de La Espriella está sobrevenido de los escasos recursos que obtiene por la boletería vendida al público, que ni siquiera alcanza para la manutención de este gran hombre ni para el mantenimiento de exreinas que pasaron por esta urbe a partir de la reina Munarris Primera hasta la última del pasado año.

Por una invitación que me hiciera mi nieta, que labora en una prestigiosa empresa de esta ciudad y que colabora con P.E.P. (Producto de Excelencia Productiva) y cuyo gerente o director es ese gran hombre empresa que es el Dr. Celedón Manotas.

La conferencia fue amenizada entre otros por el Doctor De la Espriella, el Dr. Cortissoz, hermano del ya fallecido Ernesto; Chelo De Castro, y algunas otras personas de la tercera edad que en el momento no recuerdo.

Después de esta reunión que se hizo en los pasillos de esa institución, mi nieta me invitó a recorrer la parte alta, donde está colocado todo este ramillete de reinas que con sus atuendos (bastante ajados) reflejan la falta de mantenimiento por los pocos recursos que atiende el museo. Al subir al segundo piso, le digo con sinceridad que el tablado que sostiene los puntales crujía como suenan los edificios por la eternidad de los años. Le digo con sinceridad que si no hubiera sido por mi nieta, el suscrito podría haberse venido con toda esa madera viejísima al suelo, causando como consecuencia un accidente imprevisto.

Yo invito a ese gran hombre cívico a unirse a los que pertenecen a la P.E.P. y dirigirnos a los concejales para presentar un proyecto donde se exonere al Museo de todos los impuestos directos e indirectos; también en unión de los señores allí reunidos llamar la atención a la gente cívica de la ciudad formando un bloque que podría servir para hacer una teletón a favor de esta loable empresa.

Como hay una nota en el periódico donde nos advierte que los comentarios deben ser cortos, dejaré los otros para otra ocasión.

Amín Consuegra Orozco