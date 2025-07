El aparente líder de la oposición, Mohamed El Baradei, Premio Nobel, le solicitó a finales de enero a Washington no apoyar a Mubarack, al que lo calificó como dictador y que durante treinta años no ha restablecido la democracia y no lo va a efectuar en unos cuantos meses, lo que obligó al presidente de los USA Obama a retener los 1.500 millones de dólares norteamericanos mensuales que envía como ayuda y así se lo hizo saber al teniente general Sami Enam, comandante del ejército egipcio, la última semana de enero cuando lo citó a su despacho.

Esto decantó la situación, porque el ejército egipcio vive de la ayuda norteamericana, sin esos dólares no funciona su engranaje, y terminó la era Mubarack de 30 de años, y el sueño de que su sucesor fuera su hijo Gamal. Renunció a una junta militar, pero hay que tener en cuenta:

1.- La ola de protestas es por el deterioro de la situación económica en un país con el 96% del territorio, que es desierto; un desempleo del 65% al 70%, y a esto se le sumó la subida de los precios de los alimentos, siendo Egipto el principal importador de trigo del mundo. El hambre no es buena consejera.

2.- La protesta es contra el régimen, porque en las últimas elecciones del 2010, con quejas de corrupción, el partido gobernante PND (Partido Nacional Democrático) obtuvo la totalidad de los 460 escaños del poder; la oposición, ninguno, incluyendo a la temida Hermandad Musulmana.

Lógicamente, que las protestas en Túnez le proporcionaron a los egipcios un exitoso modelo de alzamiento popular, pero para mi opinión, por ser amante de la historia, en el fondo los árabes están en pie de lucha por sus derechos: quieren democracia, libre expresión, el fin de las monarquías y los regímenes autoritarios y hereditarios que se eternizan en el poder.

Lo que comenzó en Túnez no va a terminar en Egipto. Analizando las medidas tomadas por el rey de Jordania, Abdullah, de cambiar su gabinete, esto no es lo que desean los árabes, su reinado tiene fecha de defunción.

Los países árabes puede que tengan una diversidad cultural y un maquillaje político interno diferente, pero en la actualidad hay un hilo conductor común, que es la supresión de la voluntad democrática del pueblo árabe por parte de sus gobernantes: monarquías, jeques o dictadores vitalicios y hereditarios.

Esta ira sorda lleva décadas, y se ha acentuado porque la mayoría de sus gobernantes están desacreditados y distanciados de la intelectualidad, con una clase media que, a pesar de la censura, se encuentra informada ya sea por los viajes al exterior o por el acceso a Internet. “El Doctor Google o Mozilla”.

Los gobernantes árabes no han querido aceptar que con su actitud están sembrando las semillas de fuerzas intolerantes y de inspiración religiosa, y que Washington insta a reformas democráticas en Egipto, y es el que da el dinero.

Jorge Alberto Caicedo Correa

jcaicedoster@gmail.com