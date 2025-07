Esta demanda contra el Museo Romántico más que una acción jurídica es un insulto agraviante contra la misma ciudad. Porque el Museo Romántico no es cualquier empresa mercantil ni una entidad privada, es un patrimonio de Barranquilla.

Llevó 20 años sacrificado, sirviéndole a la cultura sin que tampoco haya recibido de las autoridades correspondientes ningún apoyo oficial que merezca la pena, más bien, indiferencia con una tarea mística por conservar, preservar y difundir la historia y la cultura de una ciudad como la nuestra, cuna de doce hitos trascendentales, cuales no los tiene ninguna otra capital colombiana.

El Museo no es una empresa mercantil. Y, si cobra la mínima entrada es porque nunca ha tenido recursos oficiales suficientes para proteger, apoyar y sentirse los barranquilleros orgullosos de lo que no tiene ninguna otra ciudad del país.

Porque aquellas podrán ufanarse de apoyar museos de otra naturaleza, pero ninguno como el nuestro, cual tanto llama la atención a los extranjeros, por su nombre –“Romántico”–. Les explico luego por qué le consagré ese término tan sugestivo. Porque decir romántico, de suyo, inspira amor. Y eso es lo que es nuestro Museo, no mío, sino el de toda Barranquilla, a quien le he dedicado mi vida y mis servicios a la cultura.

Es hora, pues, de hacer saber, que a pesar de llevar veinte años sin desmayar, sirviéndole a la cultura atlanticense, recogiendo, mostrando, instruyendo sobre la historia de la ciudad y del Departamento, ninguna entidad pública ha respaldado como es lo más natural que una empresa sin ánimo de lucro que tanto beneficia la cultura local, sea apoyada como se merece.

He seguido y seguiré en la lucha porque es mi vocación. Son mis sentimientos. Es, digámoslo así, mi religión cívica.

Pero es hora ya; la ciudad no puede continuar siendo vulnerada, insultada, despreciada. Nadie entiende cómo en veinte años de lucha solitaria, sin apoyo económico oficial, pagando a veces servicios públicos de mi bolsillo, se dé cuenta la falta de respeto, no conmigo sino con la ciudad, que cometen ciertos funcionarios, pero los que queremos al Museo tenemos que sufrir por razones adversas.

Entre tantas llamadas y cometarios que me han hecho, la mayoría me repiten... Viste, Alfredo, yo te lo dije. ¡Barranquilla no te va a agradecer todo cuanto haces por rescatar su historia ni su cultura...! No me importa, yo seguiré adelante, porque soy barranquillero ¡y los demás son vainas... ¡Punto!

Alfredo De la Espriella