¿Qué piensa al ver que envejece? Fue la pregunta que, en algún momento, me hiciera uno de mis antiguos alumnos: Reconozco lo equivocado que estaba cuando joven, al pensar, como muchos, que la vejez es el tiempo para dar consejos. Debo confesarlo, ese momento nunca me llegó; nunca he sido consejero, ni bueno ni malo.

Detesto dar consejos, y muchas veces no soporto que me los den. Pocos son oportunos y útiles como los únicos tres, que recuerdo con cariño. El primero lo recibí al iniciar mi profesión: “Piense que un día sus actuales alumnos serán mayores y se encontrarán con Ud., y sería lamentable que tuvieran que reprocharle algún daño que Ud. les hubiese causado”.

Es el único acierto que le conozco al ‘qué dirán’! Los otros dos los recibí en la universidad, al ser admitido como profesor de un grupo de futuras maestras de preescolar: 1) “Léase a Piaget”. Algo aprendí: Todo conocimiento resulta de un desequilibrio conceptual, el mismo que en este momento me impulsa a escribir. Desequilibrio conceptual es caer en cuenta de algo nunca pensado; caer en cuenta de que otros pueden tener razón y de que las cosas pueden ser de otro modo. 2)

“Trate de encontrar un material didáctico, que sin duda mejorará el trabajo en el aula de las maestras que orienta”. Estos dos consejos me volvieron creativo e independiente.

Me enseñaron a escuchar, a valorar lo bueno realizado por otros y a optar por imitarlo, pero introduciendo cambios; aprendí que la acción del hombre es siempre perfectible y que en cada una de ellas hay algo digno de conservar y mucho para pensar, antes que repudiar. Al ser testigo de las equivocaciones del hombre, comprendí lo temerario que es convertirse en consejero. Prefiero dejar que el tiempo, dirigido por ese Dios, que en mi vejez sigue siendo la misma incógnita que acompañó mi juventud, se encargue de conducirnos a lo mejor. La vida es una escuela donde a diario se aprende, a partir de los acontecimientos de siempre y de los nuevos, producto de la inteligencia del hombre, creación divina que cada día, en silencio, dirigen nuestra vida.

Carlos A. Hernández García