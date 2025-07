Si así como suena, el Gobierno distrital intenta hacerle la vasectomía a los mototaxistas, bicitaxis y cuatrimotos. Después de muchos años de decretos y disertaciones en la mesa de trabajo.

Ya que en estos días salió a reducir el Decreto 01 del 2011, el cual busca poner en cuidado intensivo este oficio; ilegal para el Gobierno, y fuente de trabajo para otros, y que en una época fue patrocinado por aquellos que hoy son sus verdugos, o pregúnteles a algunos mandatarios de Soledad. En estos momentos es cuando no entendemos por la globalización o el llamado Tratado de Libre Comercio (TLC), según en mi entender era para reactivar o abrir el mercado a nuevos productos en la economía a bajo costo, en pocas palabras. Lo entiendo como la inundación del mercado de nuevos productos, y eso que aún no hemos firmado el Tratado, ¿de qué nos servirá que traigan automotores y que todos aquellos en disposición socioeconómica los adquieran, para que después sigan promoviendo pico y placa? Primero un día a la semana, luego se convertiría en dos días a la semana, y como estamos en una ciudad macondiana, manejada por la cosa política, es de esperar que se inventen un pico y placa de colores por automotor (risa). ¿De qué nos sirven que empresas establezcan su ensambladora, como ocurrió algunos años atrás con estas empresas de motos, tales como la Jincheng, Auteco, etc.?

Es tan triste ver que el llamado Mejor Alcalde del país someta a unos subempleados informales al detrimento socioeconómico de su sustento diario y una baja calidad de vida para estos. Según el Dane, la ciudad de Barranquilla está entre la tercera o cuarta población en donde el desempleo ha bajado en su índice, pero en realidad la pregunta sería ¿la ciudad de Barranquilla ha tenido un desarrollo o un crecimiento económico?

Esta crónica se basa en hechos puntuales tales como los ve reflejados este servidor, por eso es bueno basarse en fundamentos teóricos y prácticos para que en un futuro no se me acuse de rebelión, como de igual forma lo expresan estos señores al momento de tomar esta decisión y promulgar dicho decreto a través de los estudios realizados por Medicina Legal. Bandas criminales u organizaciones al margen de la Ley o del narcotráfico, ¿por qué no atacamos todos estos puntos de criminalidad con la fuerza policiva? Es que, si no me equivoco, esta fuerza civil armada recibe sus honorarios de nuestro bolsillo, o también lo vemos cuando un alto funcionario del Gobierno central viene de visita a nuestra ciudad, ¿o es que nuestra seguridad no tiene ningún interés para la sociedad? ¿Por qué no la utilizan en servir a la comunidad en la vigilancia permanente de los ciudadanos? La verdad, como no tenemos billete o no somos nadie, ahí está la respuesta. Para mí son dos casos de intolerancia hacia el pueblo, de hecho así como tenemos deberes promulgados en la Carta Magna de nuestro país, también tenemos derechos, ¿dónde están nuestros derechos?, lo sustento en que los señores Alcalde y Secretario que en día anteriores hacían referencia a la Constitución. Es cierto, cada quien busca el árbol que mejor sombra dé, o podemos decir ‘hecha la ley hecha la trampa’, aunque tampoco estoy de acuerdo que estos señores tomen represalia con gente inocente. ¡Libertad de prensa!

Enrique Mercado B.