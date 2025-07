Para entenderlo mejor, dividamos la región en los grupos que llamaremos arbitrariamente, al primero, el ‘bloque de la oposición’, conformado por los países Turquía, Siria, la Franja de Gaza –liderados por Irán– con el sueño de restaurar el Imperio Babilónico. El otro, el de ‘Statu Quo’, encabezado por los saudíes, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Cisjordania, Jordania, Yemen y los Emiratos del Golfo Pérsico.

‘Los enigmáticos’, como el Líbano –que está cambiando de bando– se está integrando al bloque de la oposición. El inestable Irak es un enigma, con un gobierno democrático; le sigue Pakistán, con una volátil frontera con Afganistán.

Estos grupos comparten el deseo de acabar con Israel, “El surah Al-Isra” 1 (Corán), que ha mantenido un silencio sepulcral. Israel solamente mantiene relaciones con Egipto y Jordania, y posiblemente las va a iniciar con Cisjordania.

Teniendo en claro lo anterior, la rebelión se inició en Túnez. Sin hacer resistencia, el hombre fuerte, Zine El Abidine Ben Ali, abandonó el país hacia Arabia Saudita, con 23 años en el poder, los actuales gobernantes lo denunciaron a la Justicia Internacional como corrupto, sobre todo la familia de la esposa.

Esta acción tiene repercusiones en el mundo árabe, hizo mirar a los jeques, califas y gobernantes con miedo. A los ciudadanos, con esperanza de una mejor vida y con temor de los grupos radicales, por ejemplo en Túnez está la Ennahda; en Egipto, la Hermandad Musulmana, y en Cisjordania, el Hamas.

Las calles árabes, egipcias, tunecinas, libias o argelinas tienen en común la pobreza de sus moradores, contrastando con la opulencia de sus gobernantes. La población está frustrada por la excesiva acumulación de la riqueza en pocas manos, y los regímenes de los gobernantes que se eternizan en el poder.

Túnez fue la primera; sigue Egipto, con un presidente Mubarak con 30 años en el poder; luego vendría Libia: Gadafi ya debe tener fecha de caducidad; para continuar con Marruecos y de ahí saltar la lucha mahometana a España, el ‘Sultanato de Alhambra’, como lo llaman los fundamentalistas musulmanes.

En este polvorín hay una potencia atómica: Pakistán; Irán no la tiene por la férrea oposición de Occidente.

El polvorín se extenderá a la India con la población musulmana. En Rusia aumentarán los problemas con sus satélites islámicas del Cáucaso, y se estrellará en China, donde la provincia musulmana será callada a la fuerza.

En el año 2003, George W. Bush lo analizó, pero no tuvo credibilidad y no se tuvo en cuenta. La declaración de Barack Obama “aplaudo el valor y la dignidad del pueblo tunecino” puede tomarse como advertencia o reconocimiento impuesto por las circunstancias. El tiempo lo dirá. Fiel a mis principios, no doy conceptos, sino que expongo situaciones concretas y reales.

“El surah Al-Isra [viaje nocturno] [capítulo del Corán]. Interpretación de los fundamentalistas musulmanes del Corán. El Surah le advierte a los musulmanes los puntos débiles del enemigo que ellos pueden [explotar] con el fin de asesinarlos. Por esta razón se le llama ‘el Surah de los hijos de Israel’.

Jorge Alberto Caicedo Correa

jcaicedoster@gmail.com