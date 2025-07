A raíz de los graves acontecimientos sucedidos en Barranquilla por la implementación del decreto que regula al mototaxismo y no lo anula, como han pregonado muchos microfoneros de turno. Por ejemplo, los ataques al sistema de transporte masivo Transmetro me parece una salvajada, y a los responsables de estos hechos debe caerles todo el peso de la Ley, si es que esta existe en Barranquilla.

He oído comentarios de todos los sectores y de muchas personas reclamando el derecho al trabajo para estas personas que con su actividad, aunque no esté reglamentada por la Ley, deriva un sustento para sus familias y sus necesidades que son bastantes.

Pero no he oído ningún comentario juicioso, ni siquiera de los mototaxistas acerca de las 10.000 tiendas o más que hay en Barranquilla, y que en la mayoría de estos negocios sus dueños son gente del interior y que mínimo necesitan una persona para trabajar con ellos, y el 90% de esos trabajadores son sus paisanos, que cuando no están en la ciudad los traen ‘importados’, dejando sin oportunidad a la gente de esta ciudad donde ellos tienen sus intereses. Entonces la gente de acá tiene que salir a rebuscarse en lo que sea, incluido el mototaxismo.

Sería bueno que se hiciera un análisis a fondo de esta situación y si hay la posibilidad de brindarle más oportunidad a la gente de esta ciudad, y podrían evitarse estos actos desagradables sucedidos en los últimos días.

Atentamente,

Willians M. Márquez Pianeta

c.c.7.440.003 de Barranquilla

