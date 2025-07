En mis actividades como funcionario tuve la oportunidad de desplazarme a las diferentes localidades de los municipios del departamento del Atlántico. Durante más de treinta años observé los bajos índices de calidad de vida de algunas de estas poblaciones, especialmente los que tienen que ver con el sector salud.

Quiero referirme a los municipios de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí y Repelón, los cuales fueron los más afectados por las inundaciones de la ola invernal. Estos municipios y otros del sur del Departamento han estado sumidos en la pobreza; sin fuentes de empleo, bajas coberturas de alcantarillado, falta de agua potable, infraestructura inadecuada de las instituciones de salud, escasas oportunidades de alcanzar niveles educación superior, bajo desarrollo institucional en todos los sectores, en fin, sin las condiciones para que sus habitantes puedan disfrutar de niveles aceptables de calidad de vida.

Ateniéndome al dicho de que “No hay mal que por bien no venga”, me pareció que esta era la oportunidad que tendrían estas poblaciones para superar la pobreza y la postración en que han estado inmersos durante tanto tiempo, especialmente las localidades de Santa Lucía y Campo de la Cruz, que quedaron totalmente inundadas. Ya me imaginaba a sus pobladores viviendo en una nueva ciudad, planificada totalmente, libre de riesgos por inundación y deslizamientos, con alcantarillado, su servicio de agua potable, sus calles bien trazadas, instituciones de salud cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de la Protección social, la Universidad del Sur del Departamento del Atlántico o una sede de la Universidad del Atlántico, sus calles y avenidas sembradas de árboles de mango, sus casas diseñadas para el clima, con antejardines y espacio vital suficiente para sus familias. Este es el sueño de una ciudad amable, con parques, recreación y, por último, con una administración inteligente que brinde a las empresas y negocios condiciones para que lleguen y se queden en la ciudad y ofrezcan a sus habitantes trabajo decoroso y productivo.

Estoy seguro que con el esfuerzo del nivel nacional y departamental se puede lograr una ciudad así. No podemos estar propiciando la pobreza, con el argumento de que sus habitantes quieren el olor a boñiga, amanecer con huevos de gallinas en sus dormitorios, chiqueros en los patios y su arraigo por el terruño, pero con hambre y malas condiciones en el presente y futuro.

Rafael Esquivel Di Filippo

Administrador de Empresas

C.C 9.128.280