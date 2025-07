Hace 60 años, el compositor cubano Juan Bruno Tarraza compuso y Celia Cruz interpretó la guaracha La guagua. Celia cantaba: “caballero como está el mundo, no se puede vivir tranquilo, si no quiere morir de un susto no se embarque en un autobús”.

Haciendo un repaso a los sistemas de transporte urbano, y si retrocedemos el tiempo, encontraremos que, siempre fue una tortura transportarnos en los colectivos de todos los tiempos, sobre todo en las ‘horas pico’. Si por La Habana, metrópoli famosa en el siglo pasado, ocurría esta situación, qué se deja para nosotros que también, en parte, hoy la sufrimos.

Nuestros choferes por la guerra del centavo y la angustia de llegar a tiempo a los controles conducen como los guagüeros cubanos. La música a todo timbal, predicadores y rebuscadores de la vida, hacen parte de esta cultura y modo de vivir caribeño.

Pero como todo cambia, nada es eterno, y el modernismo y confort también van de la mano, en nuestra Barranquilla ya estamos en la onda de este sistema de transporte. Transmetro es el protagonista de este cambio en cultura y movilidad. Viajar en los articulados, busetones y busetas de las rutas alimentadoras y troncales con sus estaciones es ir entrando en la comodidad, seguridad y rapidez. No nos moriremos de susto, ahora viajamos con aire acondicionado, sin bulla, sin vendedores. Hasta viajar de pie es cómodo. Desde nuestras chivas, minibuses y las guaguas cubanas al Transmetro hay mucha diferencia. Aprovechemos y cuidemos estos transportes masivos. Que terminen de chatarrizar para que haya más rutas y disfrutemos de estos modernos sistemas.

Pablo Romo Romo

romormop@hotmail.com