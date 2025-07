Siguiendo una tradición que data de 1933 celebramos hoy, 3 de diciembre, el Día Panamericano del Médico, fecha del nacimiento del Dr. Carlos Finlay, quien contribuyó con sus luces a combatir uno de los mayores flagelos de la época, como era la fiebre amarilla.

El Dr. Finlay, además de su dedicación a la investigación, era un profesional de sólidos principios éticos y por eso la Federación Médica Colombiana lo tiene como paradigma de nuestra profesión y a través de sus colegios médicos celebra el día de su nacimiento como el día clásico del médico, fecha que aprovecha para distinguir entre sus miembros el recto cumplimiento de sus deberes y los principios morales que son los principales atributos que la Federación Médica tiende a preservar.

Actualmente se trata de modificar la Ley 100, pero en ningún momento se menciona el mejoramiento del salario médico, y cualquier cambio que se haga en ella no servirá para nada ante tanta corrupción. En Colombia parece que hasta la sal se ha corrompido.

Actualmente, la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, los hospitales públicos, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y otras entidades han enviado un Derecho de Petición ante el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud donde solicitan tener claridad sobre los factores que tienen desbarajustados el sistema y plantear soluciones estructurales. Rodrigo Córdoba, presidente de las Sociedades Científicas y vocero de los profesionales de la salud, asegura que “el nuevo proyecto de ley no los contiene, y he denunciado con evidencias en la mano graves irregularidades y vacíos conceptuales que le han abierto verdaderos agujeros negros al sistema, y no veo que la solución a estos problemas esté planteada en los proyectos de ley; por el contrario, corremos el riesgo que la crisis se empeore”, especialmente la deuda que las EPS tienen con las IPS y que tienen colapsado al sistema hospitalario del país.

Por eso se hace imperioso conformar de nuevo el Colegio Médico del Atlántico en momentos, como dice el padre Llanos, en que un país está carente de valores y alejado de Dios.

Mis más sentidas condolencias a la familia Narváez por la muerte del inolvidable Dr. Nayib Narváez Utria, fundador del Tribunal de Ética Médica del Atlántico.

Rafael I. Bermúdez, M.D.

