La vida del médico transcurre en ese medio de lucha permanente contra la enfermedad, por eso hoy es el día especial para rendirle tributo. Decir médico es referirse a la ciencia arte, cuyo objetivo es curar o mitigar la enfermedad y conservar la salud. En la antigüedad estuvo asociada a ritos mágicos y religiosos, y en ese largo camino de la ciencia han desfilado personajes como el médico griego Hipócrates (460 A/C) considerado el padre de la medicina, que separó casi por completo las prácticas religiosas de la misma dándole a la enfermedad un carácter naturalista. En la Edad Media, los árabes recogieron la herencia griega y la transmitieron a España, Italia y Francia. El Renacimiento marcó el inicio de los estudios anatómicos y experimentales con Vesalio, Paré y Harvey, etc. En los siglos XVII y XVIII la aplicación del microscopio a la biología, de vital importancia, se dieron médicos como Malpighi, Leeuwenhoek y Hooke. Más cerca en el tiempo nombres como Laennec, Magendie, Bernard, Houssay y White que profundizaron en el estudio de la fisiología y el positivismo científico. Son apenas algunos de los acontecimientos importantes en este largo y a veces escabroso camino de la medicina. El descubrimiento de medios terapéuticos, cirugía, vacunas y antibióticos que han permitido curar enfermedades epidémicas, antes incurables, disminuyendo el índice de mortandad infantil y un alargamiento considerable de la edad media del hombre.

En nuestra ciudad, el cuerpo médico no ha sido ajeno a este acontecimiento memorable, muy a pesar de los cambios que se han producido en todo el ámbito de la salud. Se está a la espera que ella sea un derecho universal, cosa que no ha sucedido en su totalidad, además hay miles de usuarios que recurren a menudo al método tutelar para conseguir ese servicio que necesita, y que verdaderamente se encuentra incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud. La red pública hospitalaria no ha mejorado, como se esperaba, el usuario no es culpable de esta falencia, y el Gobierno debe buscar la forma de beneficiarlo totalmente.

En la lista honorable de privilegiados que han recibido la condecoración de la Cruz de Esculapio está el doctor Rafael Bermúdez Bolaño, haciéndose con ella un reconocimiento a la vida y obra de uno de los más ilustres médicos de la ciudad y de todo el país, por sus realizaciones en beneficio de la comunidad. Su vida ha sido el ejemplo para las nuevas generaciones de profesionales de la salud.

Nazario Hani Abugattas

Médico Cardiólogo

Colegiado