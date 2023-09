Disputa por un pasajero terminó en riña entre conductores en Cartagena

En la retina de decenas de viajeros, lugareños y en algunas cámaras de celular quedaron grabados los momentos protagonizados por dos hombres, al parecer, conductores que se fueron a los puños en medio de una disputa por transportar a un turista que acababa de llegar a Cartagena y había solicitado un servicio.



El incidente, ocurrido este lunes 4 de septiembre, se registró en la zona de acceso del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, donde fue necesaria la presencia de varias personas para separar a los iracundos contrincantes, quienes se lanzaban golpes mutuamente.



Si bien no se ha revelado la identidad de los protagonistas de la bochornosa pelea, algunos testigos aseguran que se trata de un taxista y de un conductor de un vehículo particular que, al parecer, ofrece el transporte de pasajeros de manera informal.



El video divulgado a través de redes sociales tiene una duración de 27 segundos; figura un hombre de estatura media, tez blanca y quien tiene una camiseta blanca ya rasgada por el forcejeo, y un pantalón deportivo corto.



Como si fuese una pelea de boxeo, en un primer choque de fuerzas, el otro hombre involucrado en la riña cae de rodillas, pero rápidamente se incorpora para esquivar un jab de izquierda que su contrincante le lanza, y luego se funden en un nuevo cruce de puños hasta que la intromisión de los testigos del hecho, consigue detener la pelea.



Durante ese momento los ventanales que decoran la fachada de la terminal área fungen como las cuerdas de este improvisado ring de boxeo, mientras un hombre intenta mediar entre los dos púgiles como si de un réferi de boxeo se tratara.



El audio es ininteligible, pero se logra escuchar a uno de los presentes que grita a los peleadores, para que no bajen la cara al momento de dar y recibir los puños.



Una vez más la intolerancia costea un show en el que nadie paga por ver, pero que repercute en la golpeada economía turística de Cartagena, afectada por las reiteradas peleas y los ya comunes casos sobrecostos en sus playas.



Ante el incidente ocurrido en el aeropuerto Rafael Núñez, el gremio de la ‘mancha amarilla’ en la capital de Bolívar insistió en un mayor control contra el transporte público ilegal.