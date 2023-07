Duro relato de víctima de explotación sexual en Cartagena: “Me vendieron”

El diario EL TIEMPO reveló en los últimos días un testimonio desgarrador de una joven que fue vendida como un objeto cuando apenas tenía 12 años, justo en la Torre del Reloj, una famosa zona del centro histórico.

La joven relata que la propia madre fue la que vendió su virginidad y desde ese momento estuvo explotada sexualmente durante seis años, hasta que fue rescatada por las autoridades.

La mujer contó que su madre, víctima del conflicto armado, llegó a Cartagena desde los Montes de María y viviendo en pobreza extrema pidió un préstamo informal a los llamado ‘gota a gota’. La madre luego fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no le permitió seguir trabajando en la venta de fritos que tenía.

Todo esto llevó a que, según el relato, los mismos ‘cobra diario’ le ofrecieran el “negocio” a la madre que le cambiaría la vida a la niña.

“Aún hoy, después de todos estos años, no tengo claro cuánto le pagaron a mi mamá por mí, cuánto ganó el prestamista, cuánto más la proxeneta que me captó y cuánto pagó el ‘gringo’ que me compró. Lo cierto es que mi virginidad y el resto de mi vida la vendieron, en una transacción comercial, como quien vende fritos. Me vendieron en la Torre del Reloj. Ahí me recogió Charlie. Tampoco supe, nunca, si ese era su nombre...”, se lee en el artículo de EL TIEMPO citando a la joven.