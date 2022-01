Turismo y la pesca mantienen a ‘flote’ a Santa Cruz del Islote

Si bien en la isla nunca falta el pescado para comer, es necesario traer alimentos como la yuca, el plátano, el ñame, y las carnes que se producen en las islas vecinas.

No todo es un paraíso

En Santa Cruz del Islote el 30 % de la población corresponde a menores de edad que acuden al único colegio de la población, aunque algunos lugareños envían a sus hijos a Cartagena.

Luz Elena de Hoyos es una lideresa encargada de administrar la alberca comunitaria. Explicó que el tema ambiental es uno de los puntos más graves en la isla.

“Necesitamos mayor colaboración en el tema del manejo de las basuras en la isla, aquí entre todos pagamos a un señor que se encarga de barrer la isla y de recoger las basuras, o de lo contrario terminan en el mar”, dice con preocupación.

Si bien la isla está rodeada del inmenso mar, es poca el agua potable con la que se cuenta para el consumo. Las heces fecales, en la mayoría de veces, son arrojadas al agua.

“En la isla de Santa Cruz ya quedan pocos árboles, en algunos sectores se pueden ver ejemplares de clemont y mangle zaragoza, pero la mayoría de la isla está urbanizada”, explica la lideresa.

Santa Cruz del Islote fue una de las primeras poblaciones de Bolívar en completar el esquema de vacunación contra el coronavirus; sin embargo, aseguran que a pesar de tener un puesto de salud no tienen un médico permanente, una situación bastante lamentable para ellos.

“Las personas que se enferman tienen que ser atendidas en su casa porque el médico llega durante dos días al mes y luego cada quien tiene que ver cómo hace. En algunos casos, cuando es muy grave, las personas se van en lancha hasta Tolú, que es el municipio más cercano, pero eso no debe ser así. Menos mal que durante la pandemia nadie murió de coronavirus ni se puso mal”, narra Luz Elena de Hoyos.

La isla cuenta con dos conjuntos de paneles solares que generan energía eléctrica durante algunas horas del día para las 170 casas de la isla.

“También tenemos una planta eléctrica que prendemos por la noche. Entre todos pagamos los gastos, mensualmente una vivienda paga entre $150 mil a $200 mil pesos la energía, un precio que sigue siendo alto para una comunidad que es turística, pero es prácticamente rural”, dice.

Llamado a las autoridades

Recientemente el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, visitó la isla y solicitó a las autoridades de Cartagena garantizar los servicios de salud y agua potable para los residentes.

“Los líderes de la comunidad me informaron que una de las necesidades más apremiantes es la atención en salud, pues ya no cuentan con la visita siete días al mes de un médico, sino de 2 días en ese lapso, y no hay presencia permanente de una enfermera en el puesto de salud. Por lo tanto, es urgente que la Alcaldía de Cartagena se comprometa con un plan de atención para esta comunidad”, aseguró.