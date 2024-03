Tras 11 días en UCI murió cartagenera que fue apuñalada por su expareja

Según la familiar, la única testigo de los hechos su prima, quien quedó inerte ante la impresión de lo que sucedía.

“Todo ocurrió frente a nuestra prima, pero ella estaba en shock, no sabía qué hacer y tenía miedo, por eso no intervino, pero ella es testigo que fue él quien la mató. Nos dijeron que lo habían capturado, pero no tenemos certeza de eso, esperamos que así sea y que nunca salga de la cárcel, porque él es un psicópata”, agregó.

De acuerdo con el relato de Naylén, la hoy fallecida había arribado a la capital del país por un importante empleo que había conseguido, y residía junto a su prima. Sin embargo, en este territorio también se encontraba su exesposo y padre de su hija, de 4 años, quien, según denuncian los familiares, amenazaba y acosaba a Ana María.