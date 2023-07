Policía intervino en una pelea por infidelidad en motel en Cartagena

En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios sobre la bochornosa situación.

“Vi ese show desde mi edificio, sabía que me iba a salir en algún momento al chico lo persiguieron y le gritaban cachón, qué pecao”, dice uno de los comentarios, y agregan: “a salvó en toda la puerta del matadero”; “soldada caídaaa, oremos”. Otros hasta sea atrevieron a darle consejo al hombre engañado: “un macho alfa lomo plateado solo la ve a los ojos y se retira cuando no vale la pena se retira uno sin rebajarse”; “en mi caso solo la miro y que me vea también y chao con eso es suficiente no tengo necesidad de esos espectáculos”.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que fue grabada la escena que se ha viralizado en redes sociales.