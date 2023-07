Peaje de Turbaco continuará con las talanqueras levantadas

Hasta mediados del mes de agosto continuarán levantadas las talanqueras del peaje de Turbaco, Bolívar, cuya continuidad es discutida por el Comité Antipeajes, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la concesión Autopistas del Caribe, y las autoridades locales.



Al no hallar un acuerdo entre las partes, se decidió ampliar la suspensión de los cobros en las casetas que se vencía este sábado 15 de julio, por lo que fue prorrogada por un espacio de 30 días.



Si bien desde el Comité Antipeajes se exige el desmonte total del peaje, al considerar que es ilegal y que no beneficia a dicho municipio, para el resto de las partes en la mesa esto implicaría una seria afectación al proyecto vial que trata de conectar en doble calzada la vía La Cordialidad



Lyda Milena Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dijo que “tenemos que trabajar en equipo para buscar cuáles son las salidas y poder garantizar que el contrato se siga ejecutando, de lo contrario vamos a tener que irnos a la estancia de liquidación y eso implicaría perder la inversión del contrato en la zona, cosa que nosotros no quisiéramos”.



La polémica suscitada en torno a las casetas del peaje de Turbaco ha desatado diferentes movimientos en pro y en contra del mismo.



Por un lado se encuentran los miembros del Comité Antipeajes, con las motivaciones ya conocidas, mientras que han surgido movimientos conformados por los empleados de Autopistas del Caribe, que defienden los modelos de concesiones viales, pero sobre todo, su derecho al trabajo.



Por otra parte, desde el Consejo Gremial de Bolívar y el Consejo Intergremial del Atlántico, se expresó el apoyo a la ANI de no cobrar el peaje por espacio de un año y su eventual reubicación. Sin embargo, la propuesta habría sido desestimada porque solo se aplazaría la discusión por espacio de 12 meses, para luego continuar con la polémica sobre los cobros en las casetas o su funcionamiento en otro tramo vial, ya sea en Bolívar, Atlántico o el Magdalena.



Asimismo la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, aprovechó la situación para entregar un concepto sobre la gestión del Comité Antipeajes.



“La politiquería barata y el oportunismo irresponsable, pueden frustrar el desarrollo vial de la Costa Norte. La postura radical e intransigente de un grupo aislado no puede anteponerse al progreso del país”, se lee en el documento.