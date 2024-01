Los pasos de Cartagena para sustituir a los caballos cocheros

Cartagena empezó –oficialmente– a dar sus primeros pasos hacia la sustitución definitiva de los coches de tracción animal por una alternativa eléctrica que busca, principalmente, acabar con el uso de caballos para servicios turísticos en el centro histórico de la capital bolivarense, un añejo uso que ha generado infinitas denuncias por constantes abusos y malos tratos de los ‘jinetes’ contra los equinos.

En este sentido, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, junto al empresario y comediante Alejandro Riaño, gestor de la iniciativa, le dieron luz verde esta semana al prototipo de un coche eléctrico que estará por al menos 20 días recorriendo las calles de La Heroica, un plan piloto sobre el cual las autoridades tomarán una decisión definitiva.

De acuerdo con el Distrito, el proyecto tiene como ejes fundamentales el cuidado ambiental, protección animal, turismo sostenible y dignificación laboral de los cocheros.

“Este es un proceso en el que llevamos años batallando, no solamente de defensores de animales de Cartagena, sino de todo el país. Son muchas las denuncias que han salido desde hace años, caballos caídos, caballos exhaustos a pleno rayo del sol del mediodía, caballos con las patas atrapadas en alcantarillas, caballos mal herrados, sufriendo precisamente por un mal herraje, golpes, en fin, son muchos los años de denunciar y batallar para acabar con esta actividad, entonces lo que hay ahora es muchísima satisfacción, alegría y una alta expectativa no solo frente al proceso, sino frente a el estímulo que esto pueda generar en otras ciudades que también tienen tracción a nivel turista”, dijo la senadora Andrea Padilla a EL HERALDO.

La iniciativa, de acuerdo con las autoridades, tiene como objetivo a mediano plazo que 60 coches eléctricos, cada uno por un valor de 100 millones de pesos, reemplacen a los vehículos de tracción animal en el centro.

Los 120 caballos que cumplen esta función, por su parte, serían puestos en adopción.

“Esos caballitos estarían en un proceso de adopción. Lo que la Umata va a realizar, con una decisión del alcalde, es si esa adopción estaría, digamos, restringida al departamento o si se abriría la posibilidad a que haya adoptantes de otras partes del país. Parece que muchas personas, tras conocer la noticia, han escrito interesadas en adoptar, diciendo que alguna vez estuvieron en Cartagena, se fueron con el corazón partido y ahora les gustaría llevarse un caballito en adopción. Pero pues, digamos, son ya cosas que está estableciendo la Umata, pero definitivamente sí sería para adopción”, explicó la legisladora.

Por su parte, Alejandro Riaño negó tener fines económicos detrás de esta iniciativa liderada por él en la capital del departamento de Bolívar.

“Esto nace de ver un caballo desplomándose y decir qué podemos hacer para que esto cambie. ¿Qué gano yo? La tranquilidad. El Distrito se hará cargo de todo lo que tiene que ver con la sustitución, porque esto es para los cocheros”, dijo el comediante, quien aseguró que el prototipo es el “resultado de la unión de más de 3.150 donantes de la sociedad civil”.

“Es un coche que se hizo con todo el amor, tiene el sonido de los cascos, completamente romántico, con un diseño victoriano que es muy parecido a todo lo que hay allá y esperamos que los otros modelos que se logren diseñar para este cambio sean trabajados con la comunidad, con los cocheros que son quienes se llevan este proyecto”, explicó Riaño.

La iniciativa, que ha gozado de constantes espaldarazos por los gremios animalistas, los turistas y la sociedad cartagenera en general también cuenta algunas dudas y reparos, principalmente por el colectivo de cocheros, que ha dejado en claro que el proceso debe contar con todas las garantías para que sus finanzas no se vean golpeadas.

“Vamos a evaluar el vehículo que entregó Alejandro Riaño, lo monitorearemos, no nos cerramos a la posibilidad. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es con la pomposidad, con esas flores para allá y para acá, no estamos de acuerdo porque eso puede generar desinformación y pensar que ya el servicio de los coches tirados por caballos no van a seguir”, expresó Julio Martínez, secretario de la Asociación de Cocheros, a los medios de comunicación locales.

“Los coches tirados por caballo van a seguir en el tiempo hasta que la transición se haga de la totalidad de los 60 coches que están, que se garantice la estabilidad económica de todos los conductores, familias y todos los que estén involucrados, que todos quedemos beneficiados, tanto la asociación como Cartagena”, agregó.

Además, según Martínez, el proyecto no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte.

“Nosotros, desde que el comediante en el año 2021 intentó con la administración pasada ponerlo a circular, le pedimos y solicitamos un concepto al Ministerio del Transporte y nos contestaron que ese vehículo no podía circular porque no está regulado, reglamentado y no está homologado, por esta razón el señor Riaño no pudo poner a circular el vehículo en Cartagena”, dijo el líder de cocheros, que no estuvo en la presentación de la iniciativa.

Sin embargo, el alcalde Turbay se mostró confiado de que la asociación de cocheros pueda beneficiarse del proyecto y trabajar de la mano con la Alcaldía.

“Los cocheros serán los mejores aliados en el proceso de sustitución hacia este modelo autónomo concertado. Hemos proyectado que no sigan siendo una asociación, sino una gran empresa que, desde un turismo sostenible, aporte a la transformación de la ciudad. Hay una sumatoria de esfuerzos ciudadanos encaminados hacia la modernización responsable y no puede haber espacio para coches de tracción animal. Hoy, hacemos realidad lo que han dicho los cartageneros que no quieren que siga pasando”, aseguró el alcalde.

Cabe recordar que en la actualidad, en el Congreso de la República, se tramita el Proyecto de Ley 183 de 2022, que busca prohibir el uso de animales para la tracción de vehículos turísticos

Vigilancia

Con el objetivo de mantener un control estricto y obtener rápidamente observaciones sobre el proyecto, el prototipo de coche eléctrico estará a cargo durante los próximos 20 días del Departamento Administrativo Distrital de Transporte (DATT), Corpoturismo, y la veeduría de la Asociación de Cocheros. De acuerdo con la Alcaldía, esta vigilancia se realizará “con el fin de evaluar su funcionamiento y acoger los aportes u observaciones”.

“Los aportes del gremio de cocheros serán fundamentales en la implementación de un nuevo modelo concertado”, explicaron.

En este sentido, José Ricaurte, director del Datt, explicó que el conograma busca comprobar la viabilidad y buen funcionamiento del cochero eléctrico sobre las calles cartageneras.

“Ya tenemos una planificación establecida para la actividad. Se trata de una práctica y prueba que se está llevando a cabo para determinar las condiciones de este prototipo, en colaboración con los proveedores que elaboraron el diseño técnico, con el acompañamiento del gremio de cocheros”, señaló.

Por último, Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), dio un espaldarazo al proyecto.