Horror en Cholón: hélices de un yate causan graves heridas a turista

Un turista identificado como Eliseo García sufrió graves heridas en la mañana de este sábado luego de ser impactado por las hélices de un yate, en un hecho ocurrido en el balneario de Cholón, en la zona insular de Cartagena.

Por su parte, la Armada Nacional informó que el herido fue evacuado del lugar y trasladado a un centro asistencial.

"Estamos en el área de trabajo que es en tierra, el yate todavía no se había parqueado cuando el señor se lanzó en la parte de atrás y el conductor no se percató; la persona tiene heridas en las piernas y espalda. Nosotros tenemos una zona delimitada donde las lanchas llegan a dejar al turista y salen, la gente tiene otra zona donde se bañan y el turista no espero. Fue una imprudencia del ciudadano porque no habían parqueado el yate, siempre hemos recalcado que nosotros tenemos una playa de baño marcada. Siempre le decimos a los turistas que los llevamos hasta allá. Le recomendamos que no naden en el mismo lugar de los botes y nos hacen caso omiso", aseguró Yermin Teherán Velázquez, presidente de la cooperativa Ciénaga Azul, en diálogo con RCN radio.