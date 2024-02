Hieren a otro guardián del Inpec en Cartagena tras haber sido atacado a bala

Cabe recordar, que el pasado 10 de febrero Néstor Osuna, ministro de Justicia, declaró emergencia carcelaria luego de que otro guardián del Inpec fuera asesinado cuando salía de la cárcel de Cartagena.

El atentado contra el funcionario del Inpec, identificado como Jesús Cárdenas, según el ministro Osuna, forma parte de represalias que han tomado estructuras criminales de alto impacto en contra de miembros del instituto por los golpes contra cabecillas que las autoridades han realizado en los últimos días.

"Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. Coordinado con el general (William) Salamanca, se ha dispuesto reforzar la seguridad alrededor de todas las cárceles del país. También me he comunicado con el ministro de Defensa para disponer de la Fuerza Militar y apoyar la medida", declaró el ministro en ese momento.