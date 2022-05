Gloria Estrada regresó al Concejo de Cartagena

“Se siente mucha alegría, paz, fortaleza, hoy me regocijo en Dios, me regocijo en este momento, que por circunstancias ajenas a mí, me quitaron en un momento pero volvemos con la gracia de Dios en nuestras vidas”, agregó.

Asimismo, Gloria Estrada rechazó las acusaciones que recibió en los últimos meses por parte de William Dau, alcalde de Cartagena.

“Yo no espero nada del acalde. Todos sabemos su actuar, pero sí me mancilló, me condenó a mí, a mi familia, y a mis hijos, que eso es algo que uno no se puede tolerar, porque el ejercicio político uno lo acepta, pero cuando ya se meten con nuestros hijos tocan realmente fibras que le duelen a uno en el corazón”, aseguró.