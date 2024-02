En el fin de semana no operaron 25 coches turísticos en Cartagena

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria- UMATA, comprometida con el bienestar y la protección animal, desarrolló operativos de control a los coches en las pesebreras de Chambacú, y Marbella, y logró establecer que 25 de estos caballos no podían circular y brindar su servicio, porque no cumplían con las normas y condiciones para que fueran usados en las jornadas laborales.

“Muchos de ellos no presentaron las vacunas completas, otros solo mostraron un equino en la revisión y esto no está permitido, debido a que cada carruaje debe presentar dos caballos para garantizar que estos sean relevados día a día, y otros no presentaron la prueba de Anemia Infecciosa Equina -AIE. Al incumplir estos requisitos no se les está permitido circular”, dijo Adolfo Pérez, director de la UMATA.