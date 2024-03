En Anato dan a conocer la agenda de Semana Santa de Cartagena

Con la agenda de Semana Santa 2024 se pone en marcha el plan piloto de posicionamiento de Cartagena como destino turístico religioso.

• 23 de marzo: “LUCERNARIO” CONSAGRACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS, Plaza Fernández de Madrid, 6:30 P.M.

• 24 de marzo: PEREGRINAJE “RECORRIDO DE LAS PALMAS”, Teatro Adolfo Mejía, 8:30 A.M.

• 25 de marzo: Misa Crismal, Catedral Santa Catalina, 10:00 A.M.

• 25 de marzo: “VIVE TU PLAZA SANTICO”, Plaza de Los Coches, 5:00 p.m.

• 26 de marzo: “VIVE TU VÍA-CRUCIS INFANTIL”, Plaza de La Aduana, 3:00 p.m.

• 26 de marzo: “VIVE TU PLAZA SANTICO”, Plaza de Los Coches, 5:00 p.m.

• 27 de marzo: “CONFESATÓN: VIVE LA MISERICORDÍA, Plaza de La Proclamación, 5:00 p.m.

• 28 de marzo: “PEREGRINACIÓN POR LAS 7 IGLESIAS”, 7:00 P.M.

• 29 de marzo: “VÍA-CRUCIS CENTRO HISTÓRICO”, Plaza de La Aduana, 7:30 a.m.

• 29 de marzo: “RECORRIDO CON LA DOLOROSA” Plaza de Los Coches, 6:30 p.m.

• 30 de marzo: “JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD”, Primera estación subida al Convento de la Popa, 8:00 a.m.

• 30 de marzo: “VIGILIA PASCUAL”, en todas las parroquias de la ciudad, 7:00 P.M.

• 31 de marzo: “CORRE Y ANUNCIA TU FE; VIVE LA PASCUA”, carrera 5k por las iglesias del Centro Histórico, 8:00 a.m.

Agenda artística, cultural y gastronómica

• Del 23 al 31 de marzo: “FESTIVAL DEL DULCE Y COMIDA TÍPICA”, Plaza de La Aduana, de 9:00 a.m. en adelante.

• Del 23 al 31 de marzo: “LOS SABORES DE SEMANA SANTA: Ruta Gastronómica”, restaurantes y comercios del Centro Histórico de Cartagena y Barrio Getsemaní

• 27, 28, 29 y 30 marzo: “FESTIVAL DE MÚSICA SACRA”.