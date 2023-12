El alcalde nefasto no me entregó el bastón, pero lo hizo la comunidad: Dumek

“Era una ciudad que había perdido la esperanza, hace 60 días los cartageneros, hombres y mujeres valiosos salieron a que la democracia les devolviera la esperanza. Que más legítimo que este momento en el que la ciudadanía cartagenera me entrega este bastón de mando. Gracias a todos los que creen en este nuevo gobierno, gracias Dios, porque el poder comunal me ha dado la oportunidad, no solo de convertirme en una esperanza sino también de rodearme de los mejores para no fallarle a Cartagena. La ciudad está construida bajo el liderazgo comunal”, agregó.

Finalmente, una vez recibió los símbolos, el alcalde Turbay manifestó: “Si el alcalde nefasto dispuesto a destruir se la ciudad no me entregó el bastón de mando, me lo entregó la ciudadanía de Cartagena. Gracias, William Dau que hayas provocado esta demostración de cariño. Hoy estoy contento con esta oportunidad”, refiriéndose al saliente mandatario de Cartagena, William Dau, con quien tiene serias diferencias políticas.