Hasta el ministro de Hacienda se burló de mí: minsalud sobre reforma

Desde Cartagena, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo se refirió nuevamente a la financiación del sistema y recordó cuando planteó hacer una reforma tributaria para tal propósito.

En el marco de la audiencia pública sobre la Reforma a la Salud, el funcionario insistió en que se debe conseguir el dinero para el sistema de la salud: “Si no alcanza el dinero, entonces pongámonos de acuerdo y vemos de dónde lo vamos a sacar. Afortunadamente, ya alguien dijo, hay que buscar recursos, porque apenas dije que por qué no hacíamos una reforma casi me ejecutan. Hasta el ministro de Hacienda se burló de mí, pero uno entiende. Yo sigo insistiendo que si faltan recursos para lograr mejorar el sistema nos toca meternos la mano al bolsillo a todos”, dijo desde la capital de Bolívar.

Como se sabe, en su momento cuando propuso una reforma tributaria, Jaramillo recibió fuertes críticas incluso desde el Gobierno por parte del ministro Ricardo Bonilla.

En ese momento, el ministro Bonilla dejó claro que "la reforma que vamos a hacer y que estamos planteando es solamente para ajustar la tarifa del impuesto de renta corporativo. No es para aumentar ingresos”.

Y de manera escueta se refirió a la propuesta de su colega Guillermo Jaramillo: “Dejémoslo a él que divague”, respondió.

Entretanto, este jueves, el ministro Jaramillo señaló que si el país no logra la paz, los colombianos tampoco tendrán salud, que, según el funcionario, "no es solamente tener un hospital. Podemos tener la mejor clínica, pero eso no es la salud; si este país no es capaz de lograr la paz, que es el entendimiento entre todos los colombianos y colombianas, tampoco vamos a tener salud; porque aquí muchas cosas tienen que juntarse para que esto verdaderamente pueda ser una realidad, por eso es importante entender qué es este proceso que nosotros estamos tratando de hacer, de reconciliarnos entre todos los colombianos”, manifestó.

Finalmente se refirió a quienes lo han criticado y hasta han pedido su salida del cargo. "Nosotros como Gobierno ahora momentáneamente estamos ahí. Pero esto es un cargo que hoy estamos aquí, mañana no. Muchos quieren que me vaya rápido, de pronto hasta mi familia también, pero aquí vamos a durar hasta que el señor presidente así lo determine”, concluyó.