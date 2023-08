Investigan muerte de hombre que se habría lanzado del piso 12 de un edificio

De acuerdo con el informe de las autoridades, los detalles de la tragedia aún no han podido precisarse; no obstante, la línea de investigación que manejan hasta el momento indicaría que se trata de un suicidio por depresión y no de un crimen cometido por un tercero.

Según reportaron los agentes que hicieron acto de presencia en el sitio, fueron llamados tras lo acontecido por varios comenzales que se encontraban en el local en el cual se presentó el hecho. Al llegar, se encontraron con el cuerpo de un hombre tendido sobre la acera, con severas lesiones en su cabeza.

La tragedia, como bien se mencionó, se registró en la terraza del reconocido restaurante Di Silvio, ubicado en uno de los pisos del edificio Ronda Real, en Cartagena.