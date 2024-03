El lunes inicia nueva rotación del pico y placa para vehículos en Cartagena

La medida aplica en cumplimiento de los decretos distritales que regulan la movilidad en la ciudad: 02 de 2024, para vehículos particulares; 0007 de 2024, para motocicletas; y el 1145 de 2023, para taxis.

Para los vehículos particulares y las motocicletas la nueva rotación aplica entre el 1° de abril y el 28 de junio con los siguientes dígitos: Lunes: 1 y 2; Martes: 3 y 4; Miércoles: 5 y 6; Jueves: 7 y 8, y Viernes 9 y 0. Para los vehículos particulares de rige de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 12:00 m a 2:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., y para las motos aplica entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m.