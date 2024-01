Bomberos de Cartagena controlaron incendio en Lomas del Marión

Un incendio que se presentó este domingo 28 de enero en el sector Lomas del Marión, en Cartagena, fue controlado de forma oportuna por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos.

El reporte de esta entidad da cuenta que la conflagración fue provocada, presuntamente, por la quema indiscriminada de basuras, y se extendió por 140 metros cuadrados de cobertura vegetal.

Ante esta situación el Cuerpo de Bomberos de Cartagena le hace un llamado a la ciudadanía para que siga las recomendaciones de prevención para disminuir los incendios en esta temporada seca dado que la mayoría de las emergencias atendidas en esta temporada han sido motivadas por quemas de desperdicios, desechos, quemas para limpieza de terrenos o basureros.

Recomiendan evitar las quemas controladas para la preparación del suelo para cultivos; no arrojar colillas de cigarrillo al suelo; no arrojar elementos de vidrio a zonas verdes; no hacer fogatas en zonas verdes y tener a la mano las líneas de emergencias: Bomberos 119, Defensa Civil 114 y Cruz Roja 132.

